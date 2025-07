L’avventura di Koopmeiners alla Juventus è già al capolinea? Le ultime indiscrezioni parlano di un addio possibile.

Se i tifosi della Juventus fossero chiamati a votare sul peggior flop dell’ultima stagione calcistica, si rischierebbe un vero plebiscito riguardo a Teun Koopmeiners. Infatti il centrocampista olandese ex Atalanta ha rappresentato la delusione più grande in casa bianconera nell’annata 2024-2025.

Prestazioni sotto tono e deludenti, che non hanno minimamente ripagato la spesa di circa 60 milioni di euro effettuata dalla proprietà Juventus la scorsa estate. Uno dei colpi più costosi ma allo stesso tempo più deludenti degli ultimi tempi, incapace di brillare sia con Thiago Motta in panchina, sia dopo l’avvicendamento con Igor Tudor.

Persino nel recente Mondiale per Club Koopmeiners ha deluso, segnando si una rete poco utile contro il Manchester City, ma mostrando difficoltà e scarsa vena in campo. Ora il dilemma è un altro: dare una seconda chance all’olandese in vista della nuova stagione? Oppure provare a cederlo al miglior offerente, pur rischiando una minusvalenza?

Offerta in arrivo per Koopmeiners: la Premier chiama, la Juventus non lo tratterrà

Una soluzione che potrebbe far contenti tutti sarebbe in arrivo dalla Premier League. C’è infatti un club inglese che sta fiutando l’opportunità di acquistare Teun Koopmeiners a cifre più basse rispetto a quelle investite dalla Juve un anno fa, con l’intento di rilanciarlo in un altro campionato.

Si tratta del Manchester United, squadra che sta provando a rigenerarsi dopo anni di delusioni. Il tecnico Ruben Amorim è alla ricerca di un centrocampista giovane e strutturato, con uno spiccato senso del gol, che possa inserirsi negli schemi. Koopmeiners può essere la soluzione: ecco dunque pronta un’offerta formale alla Juve.

Sul piatto c’è l’ipotesi di un prestito oneroso, fissato intorno ai 7 milioni di euro da versare immediatamente nelle casse juventine. Più un obbligo di riscatto a 35 milioni, condizionato al raggiungimento di svariati obiettivi stagionali, sia di squadra che individuali. Insomma, un affare da 42 milioni, che permetterebbe alla Juve di cedere un calciatore finora deludente, fare cassa e reinvestire il ricavato nell’acquisto di un nuovo fantasista di qualità.

Operazione al momento soltanto teorica e senza conferme dirette, ma è noto come al Manchester United non dispiaccia l’idea di rilanciare Koopmeiners, che già era finito nel mirino dei Red Devils lo scorso anno. Incredibile come un acquisto così prestigioso ed enfatizzato come quello dell’olandese sia risultato un flop in casa Juve, visto che ai tempi dell’Atalanta era considerato uno dei centrocampisti più incisivi e completi di tutta Europa.