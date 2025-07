Nuovo intreccio di mercato tra bianconeri e giallorossi: il vecchio pallino di Gasperini può arrivare per 7 milioni

Dopo aver lottato fino all’ultima di campionato per un posto in Champions assolutamente determinante anche per fissare gli obiettivi della stagione successiva, Juventus e Roma sono tra i club più attivi in questa fase del mercato.

Per motivi diversi entrambe le società – accomunate da un avvicendamento in posti chiave della dirigenza – si sono mosse con un qual certo ritardo sul fronte dei nuovi arrivi.

I bianconeri, impegnati nel Mondiale per Club fino al giorno dell’avvenuta eliminazione patita per mano del Real Madrid il 1 luglio, ha atteso proprio le indicazioni arrivate dalla kermesse Oltreoceano per stabilire il futuro di determinati profili già ritenuti in bilico in vista della prossima annata.

La Roma, dal canto suo, fino al 30 giugno è stata impegnata nel registrare a bilancio delle entrate derivanti dalle cessioni: la partenza di Tammy Abraham in direzione Turchia (e i successivi addii di Shomurodov e Paredes) ha dato il via libera al nuovo DS Massara, che dal 15 luglio in poi ha iniziato a concludere quanto seminato in precedenza.

Le due grandi rivali degli anni ’80 si ritrovano ora ad incrociare le loro strade per Nikola Krstovic, bomber del Lecce diventato tra i principali obiettivi dei rispettivi fronti offensivi dopo la chiusura dell’affare Napoli-Lucca.

Per bianconeri e giallorossi ci sarebbe però spazio anche per scambi reciproci (McKennie e Cristante gli attori di un ipotetico scambio) e per affari unilaterali.

Dalla Juve alla Roma: 7 milioni per il pupillo di Gasp

Già quando allenava con successo l’Atalanta, Gian Piero Gasperini aveva manifestato un certo interesse per Filip Kostic, l’esterno serbo di proprietà della Juve che nell’ultima stagione ha militato – con una discreta resa – nelle fila del Fenerbahce di José Mourinho.

Considerando che l’ex Eintracht, al quale è stata data di fatto proprio al Mondiale per Club l’ultima possibilità per convincere lo staff tecnico della sua potenziale importanza nel nuovo corso bianconero, è in uscita dalla Continassa, e che la Roma si era già affacciata sul classe ’92 in passato, l’affare tra i due club potrebbe concludersi senza troppe difficoltà.

Titolare di un contratto in scadenza a giugno 2026, Kostic potrebbe ragionevolmente partire per una cifra che non supera i 7 milioni di euro. Il tecnico di Grugliasco, dopo aver abbracciato l’esterno di destra Wesley arrivato dal Flamengo, potrebbe accogliere di buon grado il mancino della Juve, che agirebbe sulla corsia opposta in uno schieramento che, nemmeno a dirlo, sarebbe molto offensivo.