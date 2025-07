Asciugare i capelli all’aria aperta in estata è davvero una buona idea? Per gli esperti non ci sono dubbi: non andrebbe mai fatto se non si vogliono correre rischi.

Quando il caldo si fa sentire e le temperature iniziano ad essere piuttosto roventi in qualsiasi ora del giorno e della notte, sono diverse le cose che facciamo malvolentieri. Si parte dalle faccende domestiche, che verranno fatte davvero a fatica, fino ad arrivare ad avere difficoltà anche nello scendere da casa per recarci a lavoro o magari a fare la spesa.

Un’altra cosa che spesso evitiamo di fare in estate, un po’ per comodità e un po’ sempre per non patire il caldo, è quella di lasciare che i capelli bagnati appena usciti dalla doccia si asciughino all’aria senza dover utilizzare l’asciugacapelli. Lo abbiamo fatto tutti almeno una volta nella vita, ignorando quello che poi sarebbe potuto accadere.

Mai più asciugare i capelli all’aria aperta i rischi possono essere seri: non è solo questione di salute

Quante volte, magari da ragazzini, ci siamo sentiti rimproverare dalla mamma o dalla nonna di non lasciare i capelli bagnati, perché poi da grandi ne avremmo pagato le conseguenze? Una frase piuttosto comune, ma che in realtà non ha nessuna comprovazione scientifica, quindi, se da un lato avere i capelli bagnati non infiamma la cervicale, dall’altro lato c’è un aspetto molto importante da non sottovalutare e questa volta è tutto reale.

Se fino ad ora abbiamo sempre creduto che lasciare i capelli bagnati, facendoli asciugare all’aria possa favorire l’insorgere di mal di testa o di dolore alla cervicale, in realtà siamo fuori strada. Ciò di cui dobbiamo preoccuparci, sono le conseguenze che si rischiano lasciando i capelli bagnati per ore ed ore. Ma cosa succede nello specifico? Quando i capelli rimangono bagnati per troppo tempo, le cuticole restano aperte, esponendo la fibra interna del capello ai danni. Questo porta a una serie di controindicazioni, tra cui:

Maggiore fragilità: il capello si indebolisce, si spezza facilmente e sviluppa doppie punte; Perdita di lucentezza: i capelli inizieranno ad essere opachi, perdendo tutta la loro lucentezza naturale; Rischio di infezioni del cuoio capelluto: un ambiente umido, come quello di una testa bagnata per ore, favorisce la proliferazione di funghi e batteri, causando prurito e irritazioni; Capelli più crespi: l’umidità altera la struttura della chioma, ottenendo un effetto gonfio e difficile da gestire; Asciugatura irregolare: alcune zone rimangono umide più a lungo, creando un effetto per nulla gradevole.

Ecco che quindi, lasciare asciugare i capelli all’aria aperta non è affatto una buona idea. Meglio perdere qualche minuto in più, piuttosto che rischiare queste spiacevoli conseguenze.