Nelle camere di hotel si nasconde un rischio da non sottovalutare: nessuno lo immagina ma le conseguenze possono essere piuttosto serie.

Ormai è tempo di vacanza e chi ancora non l’ha fatto, conta letteralmente i giorni che lo separano dalle tanto attese e meritate ferie. Tutto è già pronto ed organizzato e non resta solo che aspettare la data giusta per chiudersi alle spalle la porta di casa e concedersi il meritato relax, staccando la spina anche solo per qualche giorno.

Una volta partiti, si raggiungerà subito l’albergo prenotato e si inizieranno a disfare le valigie per poi poter ufficialmente iniziare la propria vacanza. Ma attenzione, perché proprio in questi momenti è importante non abbassare la guardia e bisognerà essere consapevoli che spesso, nelle camere d’hotel si nasconde un pericolo che potrebbe anche rovinare la vacanza con annesso rientro.

Il rischio (nascosto) delle camere di hotel che in molti ignorano completamente: ecco cosa bisogna sapere

Una delle cose che più ci colpisce quando entriamo in una camera d’hotel, è la sua estrema pulizia, o almeno così dovrebbe essere, perché purtroppo, a differenza di quello che possiamo pensare, è proprio lì che si nasconde qualcosa di estremamente pericoloso: le cimici dei letti.

Le cimici dei letti sono piccoli insetti ematofagi, cioè che si nutrono di sangue umano, soprattutto durante la notte. Si rifugiano in materassi, lenzuola e fessure, rendendo facile il loro trasporto involontario nelle valigie. La loro presenza è sempre più segnalata nelle strutture ricettive di tutto il mondo, rappresentando un problema significativo per turisti e albergatori. Talmente piccole e amanti del buio, che scovarle ad occhi nudo sembra quasi essere impossibile.

Tuttavia, ci sono delle piccole accortezze da adottare e che impediranno di evitare il ‘peggio’. La prima cosa da fare non appena si entra in una camera d’hotel è posizionare la valigia nella vasca da bagno, che, avendo una superficie lisca e chiara, non sarà per nulla attraente per le cimici. Tenere la valigia sempre chiusa è un altro metodo per evitare che le cimici possano entrarci. Anche conservare la biancheria sporca in sacchi sigillati aiuta a ridurre ulteriormente il rischio di contaminazione. Una volta rientrati poi a casa, sarà importante igienizzare tutto a fondo e anche la valigia dovrà essere disinfettata in ogni angolo. Solo in questo modo si eviteranno spiacevoli conseguenze.