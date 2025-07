Attaccante canadese classe 2000, primo acquisto della Juventus. Oggi è il primo giorno di Jonathan David da giocatore della Vecchia Signora. Ieri dopo le visite è arrivata la firma sul contratto. La squadra di Tudor si rafforza in maniera importante in attacco, con uno dei calciatori più ambiti di questa finestra di calciomercato.

Il reparto offensivo bianconero di arricchisce, ma quello di David non potrebbe essere l’unico cambiamento in zona gol. Vlahovic potrebbe, forse dovrebbe, partire. La notizia è che, anche dopo l’acquisto di David, la dirigenza juventina non ha smesso di puntare a Osimhen. Le valutazioni sono in corso, l’attacco potrebbe essere completamente rivoluzionato.

Per la Juventus, secondo Padovan, quello di David è “un acquisto rilevante, è stato preso un uomo che fa gol. Non sarà una prima punta ma segna tantissimo, più o meno ha gli stessi gol di Lautaro. Fa gol nella sua nazionale e nel campionato francese. Chi l’ha visto bene lo riconosce come attaccante di qualità. Ora si tratta di definire con chi giocherà, se con Kolo Muanì, con Vlahovic o con un altra punta. La Juve sta pensando a Osimhen, in quel caso sarebbe un attacco stellare”.