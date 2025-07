“Cambiare il mondo si può. Ma serve rispetto, libertà e il coraggio di sbagliare”. Questi sono i valori espressi durante una passata intervista a Lucio Dalla.

Credeva profondamente nella possibilità che ogni essere umano ha di contribuire al cambiamento del mondo: una visione positiva, ma mai ingenua. Un ideale fondato sulla responsabilità individuale e collettiva. Per il cantautore bolognese infatti la trasformazione autentica non nasce dal desiderio di potere o dall’ego, ma dalla capacità di osservare con attenzione e rispetto ciò che ci circonda.

Sentimenti rivoluzionari

Ed è così che per cambiare il mondo in modo costruttivo è necessario partire da un sentimento semplice e rivoluzionario: il rispetto. Rispetto per la vita, per l’ambiente, e soprattutto per l’umanità. Gli artisti, in particolare, non devono considerarsi superiori o ‘unti dal Signore’ ma consapevoli di essere una parte viva e pulsante di un’anima collettiva. La loro voce (come quella di ogni individuo) ha un peso e una responsabilità.

L’impegno verso il cambiamento, tuttavia, non può essere disgiunto dal rischio di sbagliare. Anzi, per Dalla l’errore è parte integrante del processo creativo e umano. Solo chi si mette in gioco, chi tenta, chi si espone, può davvero contribuire a trasformare la realtà. Al contrario, l’immobilità e la paura di fallire portano alla resa e alla passività. In questa visione, chi rinuncia ad agire finisce per diventare esattamente ciò che il potere desidera: un essere docile, controllabile, spinto al consumo e privato di spirito critico.

Il pensiero di Lucio Dalla resta, ancora oggi, un invito alla consapevolezza e all’azione. Un’esortazione a non smettere di pensare, sentire, sbagliare e lottare. Perché il cambiamento, quello vero, inizia dal coraggio di essere umani.