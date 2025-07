Il giro di Verstappen in qualifica 10 e lode

Capolavoro di guida contro (non con) una monoposto come la Red Bull di ieri che è stata una somma di criticità.

Il pubblico di Silverstone 10

Mezzo milione di presenze tra sole e acquazzoni; entusiasmo alle stelle; cornice monumentale.

Lando Norris 9

Ottiene il massimo dalla monoposto e dagli eventi, voto alto. Non il massimo perché non ha mai dato l’idea di poter andare a caccia di Piastri, senza la penalità di quest’ultimo.

Nico Hulkenberg 9

Un podio imprevisto, imprevedibile. Ci ha messo tutta l’esperienza possibile per sfruttare le risposte della macchina sotto ogni cielo, con ogni tipo di pneumatico.

Lewis Hamilton 8

Gara all’insegna della tempra, del calcolo, dell’arrembaggio verso la soglia del possibile e forse un poco oltre. Soglia di rischio oltrepassata subito dopo l’ultimo cambio gomme, ma anche in quel caso dominando gli eventi.

Aston Martin 7+

C’erano le premesse dì miglioramenti progressivi, grazie agli aggiornamenti: stanno cominciando ad arrivare.

Ferrari 5

Un altro fine settimana da “vorrei ma non posso”, anche se ieri è stata questione di decimi. È solo una nostra impressione o i tecnici da troppo tempo non riescono a essere decisivi in positivo?

Charles Leclerc 4

Ha sbagliato tanto e lo ha sottolineato lui stesso, in questo fine settimana, anche in modo plateale, però il voto va condiviso, almeno un po’, con un team che la vita gliela complica, quasi sempre.