DAL FANTACALCIO AL PROBLEMA INFORTUNI – Ospite di Radio Radio Mattino – Sport e News, Gianluca Galliani, figlio dello storico dirigente del Milan Adriano Galliani, ha raccontato la sua esperienza imprenditoriale alla guida di due realtà molto diverse ma complementari: Noisefeed, piattaforma di riferimento nel mondo dei big data calcistici, e Fantamaster, una delle app di fantacalcio più utilizzate in Italia.

Fantamaster: la passione per il fantacalcio diventa un business tecnologico

Cosa rappresenta per te oggi Fantamaster?

“Fantamaster è una delle app leader del mercato del fantacalcio. Oltre ad essere da sempre appassionato di calcio, ho una grande passione per questo gioco. Sono entrato in azienda da qualche settimana perché credo moltissimo nello sviluppo dei fantasy game, che appassionano davvero tutti – me compreso”.

Noisefeed: i big data al servizio del calcio mondiale

In cosa consiste invece il lavoro con Noisefeed?

“Noisefeed è una piattaforma che lavora con i big data. Offriamo informazioni utili sulle storie cliniche e sugli infortuni dei calciatori a club e federazioni di tutto il mondo. Questo permette alle squadre non solo di fare scouting più consapevoli, ma anche di allenare meglio i giocatori. La nostra piattaforma fornisce dati precisi, anche storici, su ogni atleta”.

“In più abbiamo sviluppato funzionalità molto avanzate, come classifiche degli infortuni per nazione. Lavoriamo con tantissimi club internazionali: le squadre che hanno vinto tutte le coppe europee quest’anno erano nostri clienti. È un lavoro che mi entusiasma, anche perché mi consente di interfacciarmi ogni giorno con dirigenti delle migliori squadre del mondo”.

La sfida della credibilità e l’accordo con la FIFA

Quanto è complesso monitorare infortuni affidabili senza accesso alle cartelle mediche?

“È molto difficile. Abbiamo un team di data analyst che lavora H24 sugli infortuni. Non abbiamo accesso a cartelle mediche, ma ricostruiamo tutto in autonomia grazie a un’attenta analisi di fonti digitali: social, comunicati ufficiali, news online. Inoltre, abbiamo firmato un accordo con la FIFA per collaborare a ricerche sull’impatto dei calendari sugli infortuni”.

“Siamo gli unici al mondo a offrire un servizio simile. Durante la pandemia abbiamo capito quanto fosse importante concentrarsi sugli infortuni e abbiamo creato uno spin-off specifico, oggi molto apprezzato”.

Gianluca Galliani, non solo Fantacalcio: Infortuni in aumento ▷ “Serve una vera pausa”

Com’è attualmente la situazione infortuni nel calcio? Soprattutto quelli ai legamenti?

“Durante l’anno dei Mondiali in Qatar, con una pausa a gennaio, c’è stata una netta riduzione degli infortuni. Il problema è che oggi si gioca troppo, senza pause reali. Il calendario è intasato e porta a un aumento degli infortuni, come dimostrano i dati. Sarebbe fondamentale inserire un periodo di stop di almeno 10 giorni durante la stagione, ma questo spazio oggi non c’è”.

“Purtroppo, tra esigenze economiche, stipendi elevati e troppi impegni internazionali, il problema è destinato a crescere. Noi tutti amiamo il calcio e vogliamo vedere i migliori in campo, ma con questa situazione diventa sempre più difficile”.

Fantacalcio in Italia: una passione che vale milioni

Il fantacalcio è una vera forma di tifo in Italia. Quanto è cresciuto?

“Nel fantasy football siamo probabilmente i primi al mondo. Ci sono milioni di fantallenatori, noi su Fantamaster abbiamo oltre 2,5 milioni di utenti registrati e più di un milione di utenti attivi ogni mese. Anche i calciatori stranieri lo notano: vengono contattati più dai fan del fantacalcio che dai tifosi delle loro squadre!”.

“Fantamaster è una piattaforma tecnologicamente avanzata. Abbiamo sviluppato un tool chiamato Fantamaster Tools, che offre statistiche evolute, persino migliori di quelle a disposizione di alcuni club. Ti schiera in automatico la formazione con l’intelligenza artificiale, in base ai dati delle partite”.

Fantamaster: tecnologia, oggettività e innovazione

Cosa distingue Fantamaster dalle altre piattaforme di fantacalcio?

“Il cambio piattaforma è difficile, perché gli utenti sono legati alla loro Lega storica. Ma Fantamaster si distingue per oggettività e tecnologia: i nostri voti non sono redazionali ma statistici, basati su parametri concreti. È la piattaforma perfetta per gli allenatori ‘tecnologici’”.

“Il nostro nuovo tool costa appena 12-13 euro all’anno ed è altamente evoluto. Può essere usato anche con altre piattaforme, ad esempio per gestire l’asta. Quest’anno abbiamo lanciato un software per l’asta online davvero innovativo. Il settore del fantasy è in forte crescita e, anche se a volte sottovalutato, muove numeri enormi“.