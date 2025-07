Il tecnico di Grugliasco ha già fatto i primi nomi che ritiene non indispensabili alla sua causa: il veterano può andar via subito

Che il suo modo di allenare, che la sua filosofia di gioco, che le sue convinzioni non siano esattamente incarnate dal giocatore medio, lo si sapeva. Che il suo calcio, per esser sviluppato nell’eccezionale declinazione ammirata a Bergamo, necessiti di calciatori aventi determinate caratteristiche, pure.

Vien da sé allora che la rosa che Gian Piero Gasperini si è ritrovato tra le mani nel primo giorno del raduno della sua Roma (un roster peraltro già sfrondato di alcuni profili non ritenuti essenziali come Paredes, Shomurodov e Abraham) contenga al suo interno alcuni giocatori che tendenzialmente, se erano adatti al calcio di Claudio Ranieri, avrebbero potuto non esserlo per quello di Gasp.

Del resto sono settimane che nella Capitale si parla della possibile partenza anticipata di gente come Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala che, al netto dei rispettivi infortuni, non sembrano possedere le caratteristiche giuste per stare al ritmo dell’allenatore piemontese.

Oltre a Tommaso Baldanzi, altro elemento a ‘rischio’ col mister, anche un veterano della squadra, uno tornato e rimasto a Roma per amore, potrebbe presto fare le valigie. L’ipotesi di una rescissione consensuale del contratto in scadenza nel giugno 2026 non appare certo uno scenario utopistico.

El Shaarawy ai titoli di coda: addio alla Roma

320 presenze in tutte le competizioni con 64 gol ed un numero considerevole di assist: questo l’ottimo bilancio, spalmato su 8 stagioni totali, di Stpehan El Shaarawy con la maglia giallorossa.

Il classe ’92, esploso da giovanissimo nelle Giovanili del Genoa e subito preso dal Milan per un inizio di carriera che davvero prometteva faville, ha preferito tornare nella Capitale dopo la remunerativa esperienza nel campionato cinese alle dipendenze del club Shanghai Shenhua.

Tenuto in alta considerazione, nella sua seconda esperienza a Roma, soprattutto da José Mourinho, che spesso lo utilizzava come ‘arma letale’ per spaccare in due le partite in uscita dalla panchina, il ‘Faraone‘ sembra arrivato al capolinea della sua romantica avventura in giallorosso.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti, non sembra esserci spazio per l’ex enfant prodige del calcio italiano nel nuovo progetto tecnico avviato a Trigoria dalla coppia Massara-Gasperini. Per l’attaccante si prospetta dunque una possibile rescissione anticipata del contratto, con possibilità di accasarsi altrove senza che venga richiesto alcun pagamento per il suo cartellino.