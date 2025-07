La Juventus deve dire addio a questo calciatore, che come molti altri predecessori sembra destinato a sposare i petroldollari dell’Arabia Saudita.

Continuano a fuoriuscire indiscrezioni di calciomercato riguardanti la Juventus, uno dei club italiani senza dubbio più attivi in vista della prossima stagione. La squadra allenata da Igor Tudor, che comincerà il ritiro estivo più tardi rispetto alle rivali per la partecipazione al Mondiale per Club, ha ancora molto da finalizzare in questo senso.

Non può bastare l’ingaggio di Jonathan David per l’attacco, nonostante sia un rinforzo assolutamente di prestigio, soprattutto se giunto a parametro zero. Oltre all’attaccante canadese, i bianconeri hanno bisogno di mettere a segno altri innesti, come ad esempio un difensore, un centrocampista ed almeno un altro paio di colpi offensivi.

Per la linea mediana negli ultimi giorni si era cominciato a parlare di un calciatore, precedentemente accostato anche al Milan, che avrebbe potuto portare esperienza e qualità in mezzo al campo. Un veterano del centrocampo che, dopo le recenti fortunate esperienze internazionali, potrebbe fare la voce grossa anche nella nostra Serie A.

Juve, si allontana definitivamente Xhaka: maxi-offerta per lui dal club saudita

Il calciatore di cui parliamo è Granit Xhaka, mediano classe ’92 attualmente ancora in forza al Bayer Leverkusen, ma molto vicino a lasciare il club tedesco. Un giocatore di grande sostanza che dopo tanti anni in forza all’Arsenal è volato in Bundesliga, dove ha vinto nel 2024 il titolo con le ‘Aspirine’.

La Juventus si era inserita nella corsa a Xhaka, superando anche la concorrenza del Milan che invece ha un tantino abbassato il pressing da inizio luglio. Per i bianconeri sarebbe stato un acquisto intelligente e d’esperienza, da integrare con Locatelli e Thuram in mezzo al campo. Tutto bello sulla carta, se non fosse per l’ennesimo inserimento impareggiabile dei club sauditi.

Xhaka è finito seriamente nel mirino del Neom SC, squadra neopromossa nella Saudi Pro League. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, gli arabi avrebbero offerto un ingaggio netto di ben 10 milioni di euro all’anno al mediano svizzero. Proposta molto allettante che ha già convinto Xhaka, mentre ancora non sarebbe arrivato l’ok definitivo del Leverkusen al trasferimento.

Difficile per la Juve, così come per altri club italiani, competere con queste maxi-offerte dall’Arabia Saudita. Fatto sta che i bianconeri rischiano di dire addio a questo obiettivo e saranno costretti a virare su altre opzioni. Il Neom SC, guidato dal tecnico Christophe Galtier (ex PSG), ha già arricchito la sua rosa con gli acquisti dal Lione di Benrahma e Lacazette e del portiere Bulka dal Nizza.