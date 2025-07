In estate si deve prestare la massima attenzione con i farmaci, alcuni sono molto delicati e rischiano di non essere più efficaci.

Le alte temperature che una buona parte dell’Italia ha in questi giorni, stanno mettendo a dura prova anche chi ha sempre detto di preferire questa stagione. Il caldo, l’afa e un elevatissimo tasso di umidità, rendono le cose molto più complicate e anche le semplici azioni quotidiane diventano faticose. Per non parlare poi dei disagi fisici che si avvertono proprio a causa del troppo caldo.

Ma gli effetti negativi del caldo non si ripercuotono soltanto sul fisico, ma spesso creano anche dei seri problemi su un aspetto molto importante, ossia la conservazione dei farmaci. Temperature elevate, infatti, possono alterarne la composizione chimica e l’efficacia terapeutica, rendendoli non solo efficaci, ma anche estremamente pericolosi da assumere.

Farmaci in estate, attenzione a come si conservano: possono diventare molto pericolosi

A differenza di quello che si possa pensare, i farmaci non possono essere conservati tutti allo stesso modo. D’altronde già normalmente alcuni di essi devono essere tenuti necessariamente in luoghi freschi o addirittura nel frigo, condizione che in estate non cambia, anzi, diventa ancora molto più importante. Ecco che quindi, con il caldo molti farmaci necessitano di attenzioni in più, altrimenti possono diventare davvero pericolosi.

Ciò che è importante sapere, è che molti farmaci sono stabili solo entro un certo intervallo di temperatura (generalmente tra 15°C e 25°C). Quando vengono esposti a temperature elevate, le molecole attive possono degradarsi o trasformarsi, perdendo la loro efficacia o diventando addirittura tossiche. Insulina, antibiotici, vaccini, ormoni tiroidei sono particolarmente sensibili al calore. Un antibiotico degradato può non funzionare e favorire lo sviluppo di resistenze batteriche. Inoltre, il caldo può far sciogliere compresse o capsule, far separare le fasi di una crema o di uno sciroppo e anche cambiare la consistenza di un gel, una supposta o una pomata.

Quindi per evitare che questo accada, la cosa importante è conservare i medicinali sempre in luoghi freschi, lontano da fonti di calore e luce diretta. Tenere in frigo quelli che necessitano di basse temperature, ma soprattutto bisognerà fare molta attenzione nel momento in cui si trasportano questi farmaci. Non si dovranno mai lasciare in auto, dove le temperature arrivano anche a 50°C, e meglio ancora trasportarli all’interno di piccole borse frigo. In questo modo non ci saranno rischi per la salute.