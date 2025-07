Luciano Spalletti pronto a tornare subito su una panchina di una big. Arriva l’indiscrezione che può stravolgere le gerarchie in Serie A.

L’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale italiana si è conclusa davvero troppo presto. Un’esperienza ricca di rimpianti per uno degli allenatori più importanti del nostro panorama calcistico, segnata da due batoste clamorose: l’eliminazione agli ottavi di finale di Euro 2024 e la sconfitta con la Norvegia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Senza dimenticare qualche screzio ed incomprensione nata dalle parti di Coverciano sotto la gestione Spalletti. Come il diverbio a distanza con Francesco Acerbi, difensore dell’Inter che ha persino indicato l’ex c.t. azzurro come irrispettoso nei suoi confronti. Insomma, la situazione era divenuta una polveriera su vari punti di vista e tutto ciò ha portato all’inevitabile esonero.

L’Italia ripartirà da Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico, una scelta diametralmente opposta rispetto a Spalletti. Si passa da un allenatore d’esperienza, ruvido ma tatticamente molto evoluto ad un c.t. giovane, pronto a rilanciarsi, chiamato più per il suo straordinario pedigree da calciatore in Nazionale che per la preparazione da tecnico.

Ma cosa farà ora Luciano Spalletti? Il tecnico toscano si gode il periodo di riposo, ma conoscendolo vorrà sicuramente ripartire il prima possibile, ovviamente sposando un progetto che lo aggrada. Intanto la Gazzetta dello Sport ha lanciato un’ipotesi molto intrigante.

Spalletti pronto a tornare in Serie A: lo attende la panchina di questa Big

Non c’è ancora nulla di concreto né di sicuro, ma Spalletti ha drizzato già le antenne in direzione di una Big italiana che potrebbe puntare su di lui nel prossimo futuro. Tutti gli indizi portano alla Juventus, squadra che disputerà la prossima edizione di Champions League ma che ha ancora molti punti oscuri al suo interno.

In tanti hanno sottolineato come la conferma di Igor Tudor in panchina sia qualcosa di poco convincente, una seconda o terza scelta dopo i rifiuti di Conte e Gasperini. Ecco perché, secondo il parere di molti esperti di calcio, il croato potrebbe essere messo in difficoltà e poco protetto dal club per cui lavora. Mentre Spalletti guarda con attenzione in casa Juve.

La panchina della Juventus potrebbe essere la soluzione in corso d’opera più probabile per il ritorno di Spalletti nel nostro campionato. L’alternativa sarebbe un altro ex c.t. azzurro come Roberto Mancini, anche lui in attesa di una chiamata di lusso.

Qualcuno ha persino vociferato in un ritorno di Spalletti all’Inter, qualora la scommessa Cristian Chivu (suo giocatore ai tempi di Roma) non fosse convincente. Ma il tecnico toscano e la piazza nerazzurra si sono lasciati in maniera burrascosa, dunque appare quasi impossibile vederlo nuovamente dalle parti di Appiano Gentile.