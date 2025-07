Ecco perché tutti dovrebbero prendere l’abitudine di tenere una spugna per piatti nel congelatore di casa: il trucco è davvero geniale.

Con il passare del tempo, l’esperienza ci ha aiutato a capire che in casa sono numerosi i trucchetti ‘bizzarri’, ma che in realtà tornano piuttosto utili per le più svariate situazioni. Alcuni sembrano così insoliti, da non poter credere che possano realmente servire a qualcosa. Eppure, nonostante la diffidenza iniziale, la maggiori parte si rivelano davvero validi.

Tempo fa, ad esempio, è diventato virale il trucco della moneta nel congelatore, che permette di capire se in nostra assenza ci sono stati sbalzi di corrente tali da scongelare tutti gli alimenti contenuti al suo interno. Un rimedi geniale, che ci ha aiutato ad evitare spiacevoli situazioni e malesseri fisici. Oggi però, nel congelatore ci andremo a mettere altro e andremo a scoprire un nuovo trucchetto davvero curioso.

Spugna nel congelatore? Il trucco geniale che può tornare davvero utile, soprattutto in estate

La spugna per piatti, quella gialla e verde per intenderci, è tra gli oggetti indispensabili in cucina e che ci permette non solo di lavare le stoviglie, ma anche di igienizzare le varie superfici. Ebbene, oggi ci tornerà nuovamente utile ma in modo completamente diverso, infatti, quello che andremo a fare è mettere una spugnetta nel congelatore e aspettare che avvenga la ‘magia’.

Ma esattamente, a cosa serve mettere una spugna nel congelatore soprattutto in estate? Si tratta di un trucco economico e che può tornarci utile soprattutto se siamo tra quelli, che per svariati motivi, ci portiamo il pranzo dietro. La prima cosa da fare è prendere la spugna e bagnarla sotto l’acqua corrente. Strizzarla per bene e metterla all’interno del congelatore e lasciarla ghiacciare completamente. Si potrà fare la sera prima per il giorno dopo, per velocizzare il tutto.

Il mattino seguente, dopo aver preparato il pranzo, prima di metterlo all’interno della borsa frigo si andrà a prendere la spugna e si metterà all’interno, poi si poggerà il cibo sopra. Ed ecco, che senza spendere un euro, abbiamo creato un ghiacciolino fai da te perfetto. A differenza di quelli che troviamo in commercio, non appena inizierà a scongelare, l’acqua non andrà a finire all’interno della borsa, ma verrà assorbita dalla spugna, creando così un ambiente sano, senza il rischio di muffe e cattivi odori.