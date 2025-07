Lutto tremendo per lo sport italiano che ha lasciato tutti senza parole. Ennesima perdita di un’annata davvero difficile in questo senso.

Il 2025 si sta confermando purtroppo un anno davvero devastante per quanto riguarda le perdite ed i lutti nel mondo dello sport. Già nei mesi scorsi ci hanno lasciati personaggi del calibro di Eddie Jordan o George Foreman, icone dei rispettivi sport, così come un cronista amatissimo in Italia come Bruno Pizzul.

Le ultime settimane se possibile sono state ancor più drammatiche. A cominciare dalla tragedia che ha colpito il mondo del calcio; ovvero l’incidente letale occorso al calciatore portoghese Diogo Jota, che ha perso la vita in Spagna assieme al fratello minore André Silva, anche lui giocatore professionista.

La vita è crudele e molto dura in alcune circostanze. Infatti nelle scorse ore l’Italia ha dovuto dire addio anche ad un altro campione dello sport, tra l’altro noto per essere un esimio figlio d’arte. Stiamo parlando della scomparsa prematura di Giorgio Pietrangeli, figlio dello storico tennista Nicola ed a sua volta un fuoriclasse nella sua disciplina.

Dolore immenso per Nicola Pietrangeli: è morto il figlio Giorgio, ex campione di surf

Giorgio Pietrangeli è scomparso all’età di 59 anni. Lottava da tempo contro un male incurabile, che ha avuto la meglio negli scorsi giorni. Era stato uno dei primissimi italiani a diventare icone del surf negli anni ’80. Pietrangeli partecipò con la Nazionale ai Mondiali del 1988 a Portorico e agli Europei in Portogallo l’anno successivo. Nel 1985 ha partecipato agli Europei di Forte dei Marmi, nel 1989 ha vinto il Campionato italiano di Viareggio.

Il papà Nicola, icona assoluta del tennis nostrano, ha scoperto della morte del figlio mentre era ricoverato al policlinico Gemelli, per alcuni accertamenti sulla sua salute. Una notizia devastante per il 91enne, che oltre a Giorgio ha anche altri due figli maschi, Marco e Filippo.

Giorgio era un amante dei paesi tropicali, in particolare del Costa Rica, dove si recava spesso per incontrare le sue amate onde. Proprio dopo una caduta in bici nel paese centramericano scoprì attraverso una tac il tumore al cervello. Male incurabile che però ha affrontato sempre con positività ed energia, dedicandosi alle terapie ed al tempo con la sua famiglia.

L’ex surfista lascia la moglie Carola e la figlia Nicole; la sua scomparsa ha fatto commuovere l’intero mondo dello sport, anche la Federazione Italiana Tennis che per rispetto a Nicola Pietrangeli ha voluto esprimere così il proprio cordoglio: “Il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi e tutto il movimento tennistico si stringono con affetto alla famiglia e a tutti coloro che gli sono vissuti a fianco in questo momento di immenso dolore”.