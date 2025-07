Deodorante, non va messo così a casa ma c’è un momento ben preciso della giornata in cui è preferibile usarlo: ecco cosa c’è da sapere.

Il deodorante è uno dei prodotti che maggiormente usiamo per quanto riguarda la nostra igiene personale. Serve principalmente a ridurre o mascherare i cattivi odori corporei, in particolare quelli causati dalla sudorazione. E soprattutto ora che siamo in piena estate, è il prodotto perfetto per sentirsi sempre freschi e a proprio agio.

Come detto, una delle principali funzioni dei deodoranti è quella di neutralizzare i cattivi odori. Infatti, il sudore in sé è inodore, ma quando entra in contatto con i batteri presenti sulla pelle (soprattutto nelle ascelle), può causare un odore sgradevole. Il deodorante contiene sostanze antibatteriche o profumate che aiutano a combattere questi odori.

Deodorante, non va messo così a casa, ma c’è un momento specifico in cui ha maggior effetto

Un altro aspetto molto importante, è che alcune tipologie di deodoranti, nello specifico quelli antitraspiranti, contengono sali di alluminio che bloccano temporaneamente i pori per limitare la produzione di sudore. Ebbene, una volta ribadito il concetto dell’utilità dei deodoranti, è bene venire a conoscenza di un fattore fondamentale, ossia che c’è un momento specifico in cui mettere il deodorante e che lo renderà più efficace.

In commercio ci sono tantissime tipologie di deodorante, a partire da quelli classici mirati ad eliminare il cattivo odore, fino ad arrivare a quelli antitraspiranti, di cui vi abbiamo appena parlato, e che servono a ridurre la sudorazione. Tuttavia, c’è un aspetto che in molto trascuriamo e che potrebbe davvero cambiare tutto, ovvero che a differenza di quello che si possa pensare il deodorante non va messo subito dopo la doccia, perché la pelle umida e le ghiandole sudoripare ancora attive non favoriscono l’efficacia del prodotto. Ma quindi quando metterlo?

Ebbene il momento migliore è sia prima di andare a dormire o a prima mattina appena svegli. Nel primo caso, è consigliabile perché durante la notte sudiamo di meno, quindi il principio attivo (es. i sali di alluminio) ha più tempo per agire efficacemente e penetrare nei dotti sudoripari. L’effetto dura anche il giorno dopo, non serve riapplicarlo al mattino (a meno che non ci siano sudorazioni intense). Nel secondo caso invece, la sua profumazione ci accompagnerà per tutta la giornata.