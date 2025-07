Fumata bianconera: Jonathan David è il primo colpo dell’estate juventina. Potrebbe apparire una consolazione, dopo il Mondiale per club finito per mano del Real Madrid, ma in realtà la dirigenza era al lavoro sul fronte centravanti da tempo immemore.

Fine della telenovela, ma solo in entrata. I 25 gol e 12 assist realizzati in 49 partite avranno bisogno di spazio nel progetto, aria che dovrà arrivare dal chiarimento di posizione (nel progetto) di Vlahovic e Milik, col serbo praticamente ai saluti e il polacco in garage da secoli.

La considerazione di Tony Damascelli a Radio Radio Mattino – Sport & News però non è solamente tecnica.

L’attaccante centrale, che può agire anche da seconda punta, può certamente ritagliarsi spazio e gol importanti nella compagine di Tudor, ma gli affari vanno visti anche in un quadro più generale, per essere giudicati.

Il fondo Elliott, che in passato ha controllato sia il Milan sia il Lille, ha mantenuto un’esposizione finanziaria nei confronti del Lille tramite un debito residuo, ma RedBird Capital Partners di Gerry Cardinale non risulta coinvolta nella proprietà del Lille.

Nel caso di Elliott e Lille, ad esempio, Elliott ha mantenuto un’esposizione finanziaria verso il club francese dopo la cessione della proprietà: ciò significa che il fondo ha ancora un credito (ad esempio, un prestito o una quota di debito) nei confronti del Lille, e quindi un interesse economico nel buon andamento del club, anche senza controllarlo direttamente.

Qui, per Damascelli, entrano gli attuali affari bianconeri.

Damascelli: “Affare finanziariamente da succursale”

“David è un buon giocatore, basta. Ma mi chiedo una cosa. Cardinale ha tre squadre in Europa. Si chiamano Milan, Tolosa e Lilla. L’uomo di Cardinale si chiama Comolli, che lavorava per il gruppo Cardinale (al Tolosa, ndr). Cosa fa Comolli? Prima operazione: va a prendere un giocatore del Lilla. Nessun contratto, la Juventus è diventata una succursale. Questa è la realtà oggettiva. La situazione juventina è questa oggi, con un dirigente che dipende – tra virgolette – da un altro che è una testa di legno del gruppo Elliot. Le cose della finanza sono queste ragazzi.

E’ inutile fare le verginelle del mulino bianco: le cose della finanza funzionano così.

I procuratori che lavorano per i club, lavorano su tre o quattro tavoli. Non sono dipendenti dalle società, ma lavorano su tre o quattro tavoli. Secondo voi Ibrahimovic perché non fa parte dell’organigramma del Milan, ma è un referente di Furlani. Perché? Chi rappresenta Ibrahimovic come agenzia di procuratori? Ma non si tratta di fare le vergini e di scoprire qualcosa di nuovo. Il calcio è un’azienda che prevede anche questi intrecci. L’importante è che siano regolari, che non ci sia del nero, che non ci siano dei bilanci artefatti, non soltanto a Torino. E che quindi ci sia un controllo continuo, ma questo è un altro discorso”.