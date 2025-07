Cosa fare in casa prima di partire per le vacanze? Si tratta di piccoli gesti, ma che possono evitare bruttissime sorprese al rientro.

Queste settimane appena trascorse e quella che stiamo appena vivendo, hanno sancito ufficialmente l’inizio delle vacanze 2025. I primi esodi si sono già registrati e nei prossimi giorni saranno in molti che si metteranno in viaggio per raggiungere la propria destinazione in cui si andranno a trascorrere questi giorni di vacanza.

Ma sarò con l’arrivo di agosto in cui si raggiungere il picco massimo di partenze, dove la maggior parte di chi lavora prenderà le ferie e potrà finalmente staccare la spina e concedersi qualche giorno di totale relax. Ovviamente, prima di partire saranno diverse le cose a cui pensare e che non riguardano soltanto l’organizzazione del viaggio.

Ecco la lista completa di cosa fare in casa prima di partire per le vacanze: addio brutte sorprese

Dopo aver tutto pronto e aver preparato le valigie, arriverà il momento in cui si dovrà chiudere la porta di casa per partire, ma prima di farlo ci sono dei piccoli passaggi da seguire per essere certi di non avere brutte sorprese al rientro. Una semplice lista, che aiuterà a partire sereni e senza pensieri.

Prima di partire per le vacanze, è importante controllare una serie di cose in casa per evitare problemi, sprechi o brutte sorprese al ritorno. Si tratta di semplici gesti, spesso necessari, affinché tutto possa filare liscio come l’olio. Le prime cosa da fare sono:

Spegnere e staccare le prese degli elettrodomestici non essenziali come TV, microonde, computer, modem Controllare che fornelli e forno siano spenti Chiudere il gas agendo direttamente sul contatore generale Chiudere il contatore dell’acqua per evitare eventuali perdite o allagamenti Controllare che tutte le luci siano spente Disattivare la caldaia Attivare eventuali sistemi di allarme o telecamere di sicurezza

Dopo aver fatto questo si darà un’ultima controllata alla casa, accertandosi che tutte le finestre e i balconi siano chiusi correttamente. Gettare via la spazzatura e soprattutto meglio tappare tutti gli scarichi di casa, così facendo si eviterà la risalita di cattivi odori e soprattutto si impedirà la visita di spiacevoli insetti. Basteranno queste piccole accortezze e il rientro dalle vacanze non sarà affatto traumatico.