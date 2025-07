Sono questi i consigli da seguire per fare una valigia perfetta: in questo modo ogni cosa sarà al suo posto e non ci vorranno più ore intere.

Luglio e agosto sono i mesi in cui la maggior parte delle persone prenota le vacanze. Il periodo perfetto per staccare la spina da tutto e da tutti e concedersi finalmente qualche giorno di totale spensieratezza, senza avere la sveglia che suona e lo stress sul collo per tutte le cose che ci sono da fare. Che siano pochi giorni o anche solo una settimana non importa, ciò che conta e mettersi tutto, per un po’, alle spalle.

Ovviamente, prima di potersi chiudere la porta alle spalle sono, sono diverse le cose che si dovranno fare affinché il viaggio sia perfetto, ma soprattutto per evitare di trovare brutte sorprese al rientro. E sarà proprio la preparazione della valigia, che richiederà il massimo della concentrazione, per non rischiare di lasciare a casa le cose più importanti. Un compito che in apparenza sembra facile, ma che in realtà è tutt’altro.

5 utili consigli per preparare la valigia perfetta, senza stress e senza dimenticare nulla

Preparare la valigia perfetta è importante per diversi aspetti. Prima di tutto si avrà la certezza di non aver dimenticato nulla, in secondo luogo, più gli indumenti verranno sistemati in modo corretto e meno pieghe ci ritroveremo una volta aperta la valigia. Inoltre, mettere tutto in modo ordinato aiuterà anche ad avere più spazio a disposizione.

Per evitare inutili errori e per non rischiare di trasformare l’interno della valigia in un vero caos, ci sono 5 semplici consigli da seguire e che aiuteranno ad avere la situazione completamente sotto controllo. Vediamoli nel dettaglio:

Fare una lista: è il primo step, forse anche quello più importante, in cui si andrà ad annotare tutto ciò che serve e tutto quello che si dovrà portare in valigia. Man mano che si preparano le cose, andranno cancellate dall’elenco, in modo tale da avere chiara la situazione su cosa preparare ancora; Creare degli abbinamenti: se siamo fuori per 7 giorni, andare a creare già 7 outfit per il giorno e per la sera aiuterà a portarsi dietro solo il necessario, senza riempire la valigia di cose che magari nemmeno si indosseranno; Imbustare le scarpe: questo passaggio permetterà di poter riporre le scarpe anche sopra gli indumenti, senza corre il rischio di sporcare nulla; Piegare i capi: il metodo ideale per guadagnare spazio è quello di piegare i vestiti a salsicciotto. Pieghiamo i capi in due, dopodiché avvolgiamolo su se stesso e poniamolo nella valigia accanto agli altri vestiti. Questo sistema aiuterà ad avere tanto spazio extra; Sistemare intimo e accessori: l’intimo andrà messo a parte, in genere si potrà usare le taschine che ci sono nelle valigie. Per quanto riguarda gli accessori invece, andranno riposti all’interno degli spazi che si sono creati tra un capo e l’altro.

Con questi semplicissimi consigli, preparare la valigia non sarà più un problema e finalmente ogni cosa sarà al suo posto.