Solo da Ikea con 25 euro rimetti finalmente il bagno in ordine: l’occasione da non lasciarsi scappare per dire addio al caos.

Il problema dell’ordine in casa è senza dubbio una questione estremamente delicata. Un vero e proprio incubo, che spesso trasforma anche gli ambienti più organizzati in un vero e proprio caos. Non sembra mai esserci spazio a disposizione per mettere a posto tutte le cianfrusaglie che abbiamo in casa, anzi, ogni centimetro risulterà già essere occupato da altro.

Tuttavia, in casa ci sono degli ambienti in cui l’organizzazione deve essere fondamentale, è uno di questi è sicuramente il bagno. In genere si tratta di un ambiente in cui se le cose non sono al proprio posto diventa soltanto un caos e anche l’igiene poi tenderà ad essere trascurata. Ecco perché sarà fondamentale avere tutto ben in ordine.

Da Ikea con soli 25 euro organizzi il bagno e finalmente ogni cosa sarà al proprio posto

Non sempre ci sarà spazio sufficiente per poter mettere pensili e mobili anche nel bagno, motivo per cui si dovranno cercare delle soluzioni alternative, capaci di sfruttare ogni centimetro e che aiuteranno ad avere un’ottima organizzazione. Ebbene, da Ikea c’è un oggetto che nel bagno non può assolutamente mancare, si chiama IVÖSJÖN ed è pronto a fare la differenza.

Tutta la serie IVÖSJÖN offre soluzioni originali per i bagni di piccole dimensioni. Questo mobile, che unisce funzionalità e stile, ti permette di sfruttare lo spazio verticale per tenere tutto in ordine. Il mobile in questione misura Profondità: 34 cm, Altezza: 99 cm, Larghezza: 33 cm, è dotato di 3 cassetti capienti e una superficie in alto su cui poter poggiare altri oggetti, guadagnano così ulteriore spazio.

Il design delle maniglie aiuta ad aprire le ante con una sola mano. Basta sollevarle e farle scorrere all’interno del mobile. In questo modo si ottiene un’apertura ampia che aiuta a cercare e raggiungere gli oggetti di cui si ha bisogno. Il prezzo rende questo mobile ancora più interessante, infatti al momento lo si può portare a casa a soli 25 euro, un prezzo davvero vantaggioso per un accessorio che farà sicuramente la differenza. Il fresco colore verde è presente su tutti i lati del mobile. Questo prodotto è realizzato per oltre il 50% con plastica riciclata. Si abbina perfettamente agli altri mobili per bagno della serie IVÖSJÖN.