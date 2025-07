Il segreto per avere scarpe fresche e profumate in estate è questo qua: una volta provato si potrà dire addio per sempre ai cattivi odori.

In estate, quando le temperature alte e l’afa non danno tregua, una delle problematiche maggiori che si riscontrano è sudare in maniera spropositata. Un fenomeno che sappiamo benissimo essere normale, ma che in alcuni casi crea disagio, soprattutto se è proprio questo stesso sudore a generare cattivi odori per nulla gradevoli.

I cattivi odori che spesso si formano a causa di una sudorazione eccessiva e in alcuni casi anche dovuti ad una scarsa igiene, non riguardano solo magliette, camicie e ciò che indossiamo nella parte alta del corpo, ma spesso vanno a colpire anche le scarpe, generando un problema non di poco conto, soprattutto se è un odore che non va via nemmeno dopo averle lavate.

Come ottenere scarpe fresche e profumate anche in estate: il trucco che cambia la vita

Avere scarpe che non hanno affatto un odore gradevole, non è sicuramente il massimo. Oltretutto, non sempre sarà facile riuscire a sbarazzarsene, anche perché più le andremo ad indossare, più si andrà a sudare e più il cattivo odore penetrerà in profondità. Ecco che quindi, sarà fondamentale trovare qualche piccolo trucco che permetta di sbarazzarsi efficacemente di questa problematica.

A differenza di quello che si possa pensare, lavare le scarpe che hanno cattivo odore non servirà affatto per eliminare il problema, anzi, in alcuni casi non farà altro che peggiorare ulteriormente la questione. Come fare allora per neutralizzare la puzza? Il trucco è davvero semplicissimo e lo abbiamo già a portata di mano. Basterà andare in dispensa e prendere del riso ed ecco che si potrà dare inizio alla magia.

Il procedimento è velocissimo, prendere il riso e metterlo all’interno di sacchettini di cotone, aggiungere 4-5 gocce di olio essenziale alla (avanda, alla menta, o direttamente l tea tree oil e chiudere il tutto. Riporre i sacchettini nelle scarpe e lasciare agire tutta la notte. Il mattino dopo, il riso avrà assorbito tutta l’umidità e le gocce di olio essenziale avranno rilasciati un gradevole aroma. Ed ecco che le scarpe saranno tornate fresche e profumate. Un trucchetto semplicissimo, ma davvero molto efficace contro i cattivi odori.