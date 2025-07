Altra situazione a sorpresa che riguarda Jannik Sinner. Il tennista azzurro infatti è nuovamente al centro delle discussioni pesanti.

Impossibile trovare altri aggettivi per indicare la forza, la qualità e la resilienza di Jannik Sinner. Il campione del tennis mondiale è riuscito a risollevarsi nel momento più complesso e delicato, in un’annata che lo aveva messo alle corde a causa di due batoste a dir poco pesanti.

La prima è la squalifica per il caso Clostebol, che ha lasciato Sinner per ben tre mesi fuori dai campi, nonostante inizialmente fosse stato dichiarato innocente rispetto all’accusa di contaminazione volontaria. L’altra è la sconfitta al Roland Garros contro Carlos Alcaraz, una legnata sui denti per il fuoriclasse altoatesino, soprattutto perché durante il match ha avuto per tre volte l’occasione di chiuderla a proprio favore.

Sinner si è rifatto con gli interessi, sorprendendo tutti e dominando il torneo di Wimbledon. Il classe 2001 non solo ha trovato la giusta vendetta sul campo contro Alcaraz, ma è riuscito a vincere una manifestazione che mai prima d’ora nessun italiano si era portato a casa. Senza dimenticare l’allungo nel ranking ATP, che lo vede saldo al primo posto.

Kyrgios, ossessione Sinner: altra frecciata pesante nei confronti dell’azzurro

Il mondo del tennis elogia Jannik Sinner, considerandolo ragionevolmente il tennista più continuo e dominante ad oggi. Ma c’è chi va controcorrente, anche esagerando nei propri pareri. Infatti continua l’attacco frontale a distanza di Nick Kyrgios nei confronti di Sinner, un’antipatia ormai atavica ed incurabile.

Come è noto, il tennista australiano ha sempre ammesso di non stimare Sinner, soprattutto dopo il caso Clostebol. A suo dire, l’azzurro avrebbe meritato una squalifica esemplare per doping e soprattutto la revoca di diversi titoli vinti negli ultimi anni. Una battaglia personale che prosegue con nuove frecciatine.

Nei giorni scorsi Kyrgios ha commentato ironicamente il ritorno di Umberto Ferrara nello staff di Sinner, poiché il fisioterapista era stato allontanato proprio dopo l’affare Clostebol come possibile responsabile, per poi rientrare nel team dopo un confronto diretto con il tennista. Nelle ultime ore il finalista di Wimbledon 2022 ha rincarato la dose.

“Jannik Sinner è una persona SCANDALOSA da nominare in questo momento” – ha scritto Kyrgios nel commentare un video in cui diversi tennisti internazionali esprimevano il proprio parere sui colleghi più intelligenti del circuito. Medvedev ad esempio ha indicato Jannik come uno dei più brillanti in tal senso, scatenando la reazione di Kyrgios. L’australiano non perde occasione per dimostrare l’idiosincrasia verso il numero 1 al mondo, cominciando a diventare realmente noioso e stucchevole.