Da oggi le bucce dei limoni non dovranno mai più essere gettare, in casa sono davvero molto preziose: hanno degli usi alternativi davvero geniali.

Il limone è un agrume molto apprezzato in cucina grazie al suo sapore fresco e pungente, ma soprattutto per il suo inconfondibile profumo. Ne basterà aggiungere anche solo poche gocce, ed ecco che il sapore della ricetta cambierò completamente. Per non parlare poi di quanto sia dissetante bere del succo di limone e di quanto rende dolci e gelati incredibilmente profumati.

Ma non è tutto perché oltre ad essere buono, il limone fa anche incredibilmente bene in quanto ha diverse proprietà benefiche per il nostro organismo. Essendo ricco di Vitamina C, il limone rafforza il sistema immunitario, aiuta nella produzione di collagene (utile per pelle, ossa e vasi sanguigni) e ha un potente effetto antiossidante. Inoltre, è ottimo per lenire mal di gola e raffreddori e ha un effetto disinfettante, per cui spesso viene usato anche nei gargarismi. Insomma, nulla faccia pensare di non dover consumare regolarmente il limone.

Bucce dei limoni? Non si gettano affatto, ma si usano in casa con queste idee davvero geniali

Ma le incredibili caratteristiche del limone non sono ancora finite, infatti, a differenza di quello che si possa pensare c’è un altro aspetto molto importante di questo agrume, ossia, che anche le sue bucce diventano davvero preziose in casa e non sono affatto da gettare via, anzi, ci sono degli utilizzi alternativi davvero geniali.

Le bucce di limone, spesso scartate, sono in realtà un vero tesoro naturale: profumate, ricche di oli essenziali, antibatteriche e molto versatili, possono essere riutilizzate in casa in tantissimi modi, diventando un vero e proprio tesoro prezioso. Il primo trucco è quello di trasformare le bucce in un profumatore naturale per ambienti, basterà far bollire le bucce in acqua con spezie (es. cannella, chiodi di garofano) ed eccolo pronto per eliminare i cattivi odori e profumare la casa in modo naturale.

Un altro trucco è di usarlo come deodorante per frigorifero, mettendo semplicemente una ciotolina con bucce di limone fresche nel frigo, assorbiranno i cattivi odori e rilasceranno anche una gradevole fragranza. È ottimo anche per lucidare acciaio o rame, strofinando la parte interna della buccia direttamente su rubinetti, lavelli o pentole di rame per farli brillare. Infine, un trucco perfetto per la stagione trasforma le bucce in un perfetto repellente per insetti posizionandole nei punti critici della casa o vicino a porte/finestre.