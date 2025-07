Bianconeri e azzurri sarebbero vicini alla definizione di un affare da 14 milioni: a buon punto anche il dialogo con l’agente del giocatore

Passano le settimane, si avvicina sempre di più l’inizio ufficiale della nuova stagione, e con essa i nuovi colpi di mercato di tutte quelle squadre che necessitano di nuovi innesti per portare avanti in modo credibile le proprie ambizioni.

Tra le big – molte delle quali hanno cambiato guida tecnica, rivoluzionando anche i quadri dirigenziali – c’è n’è una che ha scelto la continuità. Perché vincente. Perché il fantastico binomio creato lo scorso anno ha già portato in dote uno Scudetto tanto inatteso quanto meritato. Se poi pensiamo che il suddetto club – il Napoli – ha anche la fortuna di poter spendere sul mercato come nessun altro in Italia, è facile – allo stato attuale – celebrare la società azzurra come la regina del calciomercato 2025/26.

Il condottiero Conte però non è ancora sazio. Consapevole che il prossimo anno sarà quello della difficile riconferma in vetta alla classifica di Serie A, e con l’obbligo di fare bene anche in Champions League, il tecnico salentino ha preteso una campagna acquisti faraonica. Detto fatto. E non è ancora finita qui.

Alle porte potrebbe infatti esserci un clamoroso colpo dalla Juve, club già alle prese con gli spinosi casi Vlahovic, Nico Gonzalez e Weah, messi alla porta ma ancora non ceduti ufficialmente ad alcuna società.

Il club bianconero, che sogna una cessione importante per reinvestire i proventi su uno dei big messi in agenda, potrebbe trovare soddisfazione dall’accordo, sempre più vicino, col sodalizio partenopeo.

Dalla Juve al Napoli: Miretti nel mirino di Conte

21 anni, ottimo prodotto di quel laboratorio Next Gen che negli ultimi anni sta portando dividendi altissimi alla Juve, Fabio Miretti è stato ottimo protagonista nell’ultima stagione in Serie A del Genoa, club che si è conquistato sul campo una salvezza tranquilla soprattutto grazie al lavoro svolto dal subentrato tecnico Patrick Vieira.

Tornato alla Continassa dopo il prestito secco concordato col Grifone la scorsa estate, il centrocampista di Pinerolo è a disposizione di Igor Tudor per la nuova stagione. Le prime indiscrezioni provenienti dal ritiro della ‘Vecchia Signora‘ non sembrano però andare nella direzione di una permanenza del ragazzo alla Juve. Anche perché sul suo profilo il Napoli starebbe ora spingendo forte.

Il DS dei partenopei Manna vorrebbe regalare a Conte un altro centrocampista da inserire in rosa nelle rotazioni della linea mediana. Oltre a lavorare parallelamente col Milan per il cartellino di Yunus Musah, il Napoli avrebbe anche avviato il dialogo con Comolli e con l’entourage del calciatore per il trasferimento a titolo definitivo di Miretti all’ombra del Vesuvio.

Secondo quanto riferito da ‘Il Corriere dello Sport’, i partenopei sarebbero vicini a chiudere l’affare sulla base di 14-15 milioni: questa l’offerta messa sul piatto dei bianconeri. Gli agenti di Miretti sono stati già coinvolti nella trattativa dal dirigente azzurro, che ormai avrebbe per le mani l’ennesimo colpo di mercato di un Napoli pigliatutto