Per eliminare velocemente i capelli nello scarico della doccia basta fare in questo modo: solo così ti sbarazzi definitivamente del problema.

Aver scarichi liberi, in cui l’acqua defluisce normalmente è importante per diversi motivi. Prima di tutto per una questione d’igiene, in quanto l’acqua impantanata non è di certo igienica e né tanto meno è bella da vedere. In secondo luogo c’è anche la questione dei cattivi odori. Infatti, più gli scarichi saranno ostruiti e più sarà probabile che fuoriescano odori non proprio gradevoli.

Tuttavia, complici anche abitudini completamente sbagliate, spesso ci ritroveremo non solo con gli scarichi intasati, ma soprattutto con un cattivo odore persistente che non sembra andare via con nulla. In questo caso, la prima cosa da fare è liberare gli scarichi e permettere nuovamente all’acqua di defluire in modo corretto.

Come eliminare in pochi minuti tutti i capelli dallo scarico della doccia: ci vorrà un attimo

Una delle problematiche maggiori che si riscontrano soprattutto nello scarico di doccia e vasca, è quello di ritrovarlo completamente intasato da peli e capelli. Un fenomeno piuttosto comune e che necessità di un rapido intervento, affinché la funzione dello scarico possa essere ripristinato nel più breve tempo possibile. Come fare allora per eliminare i capelli dallo scarico della doccia?

Spesso, quando ci si fa lo shampoo nella doccia, si presta pochissima attenzione a tutti i capelli che puntualmente vanno a finire nello scarico. Erroneamente, si pensa che non possano provocare alcun tipo di problema, ma in realtà con il passare del tempo si creano dei veri e propri blocchi, che impediscono all’acqua di defluire in modo corretto. Ecco che quindi, periodicamente, sarà importante eseguire una pulizia dello scarico, eliminando così tutti i capelli.

Per poterlo fare basterà prendere un semplice filo di metallo, o anche una vecchia gruccia metallica, creare un filo la cui punta dovrà essere leggermente ad uncino. Infilare il tutto all’interno dello scarico e lasciare che la punta catturi tutto lo sporco presente al suo interno. Una volta estratti tutti i capelli, versare nello scarico prima del bicarbonato e poi dell’aceto e aspettare che finisca l’effetto effervescente. Lasciare riposare tutta la notte e il mattino dopo versare dell’acqua calda sempre nello scarico. Ed ecco che finalmente sarà tornato libero e anche senza cattivi odori.