Cittadini bloccati per 9 giorni per le modifiche alla viabilità nella Capitale. Ecco cosa sapere per evitare disagi negli spostamenti.

Chi vive a Roma sa che gli spostamenti possono essere molto difficili, specie nelle ore di punta, per via del traffico. Molto spesso, poi, ci sono cambiamenti nella viabilità dovuti ad eventi, come concerti, sfilate, summit, oppure per lavori in corso.

E così, tra qualche tempo, i cittadini saranno bloccati per circa 9 giorni per nuove modifiche nella viabilità, che potrebbero creare non pochi disagi. Ecco dunque tutto ciò da sapere per spostarsi in maniera agevole nonostante i blocchi.

Come cambia la viabilità a Roma nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni ci saranno delle modifiche importanti nella viabilità della Capitale e chi si troverà nella città eterna farebbe bene a prendere nota di queste informazioni per non avere disagi. Sia i cittadini romani che i turisti in arrivo o in partenza in auto, potrebbero ritrovarsi bloccati per la chiusura prevista per 9 giorni.

Infatti la tangenziale est chiuderà dal 16 al 24 luglio h24 per il tratto sopraelevato che è compreso tra via Passamonti e viale Castrense, in direzione San Giovanni. La chiusura di ben 9 giorni di questo tratto di strada, è necessaria per consentire ad Anas di eseguire gli interventi di sostituzione delle barriere antirumore, nell’ambito dei lavori finanziati con i fondi del Giubileo 2025.

Questo è quanto riferito dalla polizia locale. Per questo motivo, sono in atto dei cambiamenti nella viabilità per non generare disagi. Infatti, il traffico proveniente dalla tangenziale est sarà deviato su via dello Scalo di San Lorenzo. Per i veicoli provenienti dal tronchetto della A24 e diretti a San Giovanni è consigliato, come percorso alternativo, l’uscita di via di Portonaccio.

In ogni caso, sempre per aumentare la sicurezza e gestire il traffico che chiaramente potrebbe aumentare, è stato previsto un rafforzamento dei servizi di viabilità per agevolare il più possibile la circolazione stradale. Dunque chiunque è abituato a fare quel tratto di strada che sarà chiuso per 9 giorni, farebbe bene a valutare il percorso alternativo per non trovare disagi nei prossimi giorni a Roma.

Questa è la situazione della viabilità nella città eterna nei prossimi giorni: dal 16 al 24 luglio verrà chiuso un tratto della Tangenziale est e dunque chi è abituato a percorrerla, dovrebbe valutare percorsi alternativi per non rimanere bloccato.