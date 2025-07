Arriva una notizia bomba che sembra ormai sicura e senza pochi dubbi. Ecco dove correrà il prossimo anno il quattro volte campione del mondo.

La Formula 1 sta vivendo le consuete due settimane di sosta nel mese di luglio. Dopo il tanto atteso GP di Silverstone dello stesso weekend, si riprenderà con il mondiale precisamente domenica 27 luglio, con il prossimo appuntamento in Belgio, sul circuito di Spa-Francorchamps.

In attesa dunque della ripresa e del riaccendersi dei motori, non si può non parlare di quello che sta succedendo in ambito mercato piloti. Intanto la F1 è già stata sconvolta qualche giorno fa dal licenziamento, con effetto immediato, di Christian Horner dal ruolo di team principal Red Bull. Un personaggio che ha dato tanto per lo sviluppo e la crescita della scuderia anglo-austriaca, messo alla porta per via di scelte considerate sbagliate e un clima teso all’interno del team.

Ma la Red Bull rischia di non perdere soltanto il team principal. Infatti continuano a circolare con una certa risonanza le voci sull’addio a fine stagione di Max Verstappen. Il quattro volte campione del mondo è al centro delle cronache per un futuro tutto da decidere. Ma intanto sono giunte delle dichiarazioni che rappresentano una sorta di indiscrezione definitiva.

Verstappen in Mercedes, è tutto vero: arrivano le parole del cognato

Una persona molto vicina a Max Verstappen ha parlato nelle scorse ore di quello che sarà il futuro professionale del pilota olandese. Con una conferma importante rispetto alle voci degli ultimi giorni: il trasferimento alla scuderia Mercedes si farà.

Parole e musica di Nelson Piquet junior, pilota brasiliano e figlio d’arte nonché cognato di Verstappen. Infatti Max è fidanzato da tempo con sua sorella Kelly. Il campione di Formula E è intervenuto in un podcast per parlare proprio del futuro di Verstappen, di quali informazioni circolano attorno al campione del mondo in carica.

“Quest’anno ci sono cose che non funzionano bene per la Mercedes. Uno dei loro piloti è un rookie, che purtroppo è stato colpito da Isack Hadjar lo scorso fine settimana. Ma chissà cosa succederà l’anno prossimo, quando Max guiderà lì“. – ha dichiarato Piquet jr. facendo intendere che il trasferimento di Verstappen nella scuderia tedesca è cosa praticamente fatta e risaputa.

Una gaffe o una rivelazione vera e propria? Il brasiliano ha provato poi a correggere il tiro: “Max correrà comunque in Formula 1 nel 2026. Credo che prenderà una decisione ad agosto. Il suo compagno in quel caso potrebbe essere Antonelli”. Gli indizi si moltiplicano e Verstappen sembra sempre più vicino all’accordo con il team di Toto Wolff, tra l’altro avvistato in vacanza in Sardegna a pochi km di distanza da Max.