Alle soglie di quella che sarebbe la sua quinta stagione in bianconero, il centrocampista potrebbe cambiare maglia: già fissato il prezzo

Arrivato dal Sassuolo nell’estate del 2021 con una formula davvero particolare (il club bianconero ha onorato il costo del cartellino solo nell’agosto del 2023, dopo due anni di prestito condizionato dall’obbligo dell’acquisto) Manuel Locatelli, pur tra qualche difficoltà legata anche alle non brillanti prestazioni di squadra, ha tutto sommato rispettato le aspettative riposte sul suo conto.

Quasi sempre titolare sia nel triennio sotto la guida di Max Allegri che nella parentesi Thiago Motta e anche dopo l’avvento in panchina di Igor Tudor, l’ex Milan non è stato sempre continuo, ma ha garantito quella sostanza di cui il centrocampo bianconero proprio non poteva fare a meno.

Decisivo per la conquista del piazzamento Champions col rigore trasformato a Venezia nell’ultima di campionato, il calciatore godrebbe dello status di incredibile nel pur esistente processo di rinnovamento tecnico che la Juve sta mettendo in atto dall’avvento del nuovo DG Damien Comolli.

Il calciomercato però, si sa, riserva sempre delle sorprese. Soprattutto in presenza di facoltosi club per i quali non è certo un problema onorare le richieste economiche della Juve sul calciatore. Fissato il prezzo, insomma, trovato l’acquirente.

Locatelli, irrompe Simone Inzaghi: pronta l’offerta

Dopo aver corteggiato il giallorosso Angeliño, che sembrava addirittura potersi unire alla squadra per il Mondiale per Club salvo poi restare a Roma, ed aver ingaggiato pochi giorni fa l’ex rossonero Theo Hernandez, l’Al Hilal di Simone Inzaghi sembra voler continuare a saccheggiare la Serie A.

Falliti gli assalti (veri o fantasiosi, non è dato saperlo) per alcuni suoi ex giocatori avuti all’Inter, il tecnico piacentino sarebbe in procinto di bussare alle porte della Juve per il centrocampista della Nazionale.

Sebbene, come detto, i bianconeri non avrebbero in programma di privarsi del loro calciatore, una proposta di 35 milioni di euro cash senza bonus o pagamenti dilazionati potrebbe far vacillare eccome la dirigenza juventina.

Resterebbe da capire – particolare non trascurabile quando si tratta di convincere un ragazzo a trasferire la sua vita in un paese lontano con abitudini diverse e soprattutto lontano dai riflettori del calcio europeo – l’eventuale disponibilità di Locatelli – che con la Juve ha un contratto fino al 2028 – a giocare per la formazione saudita.

Al momento, in ogni caso, non è stata presentata alcuna proposta ufficiale, sebbene appare certo che Simone Inzaghi gradirebbe non poco un siffatto profilo per la sua rosa.