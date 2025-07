Aria condizionata in auto, tutti la usano ma nessuno pulisce mai i filtri: ogni giorno respirano un vero mix di sporco.

Il caldo sembra essere tornato in buona parte del nostro paese e anche se l’Italia, attualmente è ancora spaccata in due, nelle regioni meridionali le temperature sono tornare a salire, portando nuovamente la colonnina del mercurio ad essere bella alta. Afa e caldo torrido ormai ci sono e sembrerebbe non avere alcuna intenzione di andare via.

Per cercare di affrontare al meglio le lunghe giornate torride, ecco che diventa necessario accendere l’aria condizionata o il ventilatore per riuscire ad avere ambienti più confortevoli. Stesso discorso per chi si sposta molto in auto, in cui l’uso del climatizzatore sarà fondamentale per riuscire ad ottenere un abitacolo molto più fresco in pochi istanti.

Filtri dell’aria condizionata in auto, nessuno li pulisce mai: eppure sono un vero covo di sporco

Grazie all’utilizzo dell’aria condizionata in auto, si riuscirà a rendere più confortevole ogni tipo di spostamento, evitando di percorrere chilometri combattendo tra caldo e sudore. Tuttavia, spesso c’è un passaggio fondamentale che viene completamente trascurato e che può far rischiare davvero grosso, ossia la pulizia dei filtri dell’aria condizionata dell’auto. In quanti la eseguono periodicamente?

Esattamente come capita per quelli di casa, anche i filtri dell’aria condizionata dell’auto, con il tempo tendono a diventare un vero covo di sporco, germi, batteri e cattivi odori, che vengono immessi nell’aria ogni qualvolta si accende. In genere la loro pulizia non viene mai fatta, tranne nel caso in cui si porta l’auto a fare la famosa ‘ricarica’ al climatizzatore o si decide di farle fare un controllo generale. Tuttavia, la pulizia dei filtri dovrebbe essere un’abitudine che tutti dovrebbero prendere e che permette di evitare fastidiosi problemi, come magari anche vere e proprie crisi allergiche.

E se oggi vi dicessimo che la pulizia dell’aria condizionata dell’auto possiamo farla anche noi senza alcuna fatica? Basterà uno uno spray disinfettante con tubicino integrato, facilmente reperibile in farmacia, nei negozi per l’auto o online, ed il gioco è fatto. Prendere quindi lo spray, inserire il tubicino all’interno delle prese d’aria che abbiamo in auto ed erogare il prodotto per un paio di secondi. Non appena questa fase sarà finita, chiudere l’auto subito e lasciare agire lo spray per almeno 20 minuti. Passato anche questo tempo, riaccendiamo l’auto, attiviamo il ricircolo dell’aria e lasciamo le portiere aperte per cinque minuti. Questo consente di eliminare eventuali residui e di far circolare nuovamente aria pulita. Ed ecco che l’impianto di aria condizionata sarà finalmente ben pulito ed igienizzato.