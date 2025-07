Basta semplicemente attivare questa funzione sul proprio smartphone per proteggersi dalla truffe: adesso sì che non si corre alcun rischio.

Viviamo in un’epoca in cui lo smartphone ormai è diventato una vera e propria estensione di noi stessi. Lo utilizziamo praticamente in ogni momento della giornata, che sia per lavoro, per commissioni o semplicemente per svago. Le sue funzione ormai sempre più all’avanguardia, hanno trasformato un semplice telefono cellulare in un mini pc portatile.

Purtroppo però, più la tecnologia va avanti e più aumentano le tecniche, da parte di truffatori, per cercare di arrivare ai dati personali dei malcapitati di turno, per riuscire poi ad arrivare direttamente ai loro conti bancari, svuotandoli in men che non si dica. Infatti, sono in forte aumento i casi di truffe telefoniche, che colpiscono senza distinzione di sesso ed età.

Sono sempre più sofisticate le tecniche che vengono utilizzate da truffatori per carpire informazioni personali o anche dati sensibili, come quelli bancari. Sembra quasi non esserci via di scampo, soprattutto perché uno de metodi più utilizzati è quello della telefonate. Ogni giorno, infatti, i truffatori si fingono rappresentanti di istituti bancari o enti ufficiali per manipolare le vittime e ottenere l’accesso ai loro conti e ai loro dati più importanti.

Un sistema, quello delle telefonate, che spesso riesce a trarre in inganno anche la persona più scaltra. Infatti, avvengono con una frequenza costante e con una modalità quasi perfetta, da far credere che sia reale ciò che si sente dall’altra parte del telefono. Tuttavia, per non cadere in tranelli, spesso irrimediabili, esiste una funzione da poter attivare sul proprio smartphone e che aiuterà a proteggersi. Per contrastare le truffe telefoniche, non resta che attivare il sistema di identificazione delle chiamate e protezione contro lo spam.

Questa funzione, disponibile sulla maggior parte degli smartphone, consente di bloccare o segnalare automaticamente chiamate potenzialmente pericolose prima che si possa rispondere. Disponibile sia per Android che per Apple, è un rimedio che risulta essere davvero efficace. Inoltre, è sempre consigliabile non comunicare mai a nessuno i propri dati personali, né tramite messaggio, né tramite telefonata e nemmeno con mail. Ricordate, che qualsiasi comunicazione da parte di enti o istituiti bancari arriverà solo ed esclusivamente attraverso i loro canali ufficiali.