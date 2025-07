La decisione dell’Inps sull’Assegno Unico 2025 spiazzerà molti cittadini: ecco cosa cambia a partire dal mese di luglio.

Fra le misure previste dal Governo per incentivare la genitorialità c’è l’Assegno Unico e Universale. Questo spetta a tutte le famiglie con figli a carico, per ogni figlio fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.

Ogni mese si percepirà l’assegno di importo variabile in base all’Isee eventualmente presentato dal nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi. Chi non presenta l’Isee, percepirà comunque l’Assegno Unico ma nell’importo più basso. In ogni caso dal mese di luglio cambia tutto e questa è la nuova decisione dell’Inps.

La decisione dell’Inps sull’Assegno Unico di luglio

L’Assegno Unico è un sostegno economico previsto dal Governo per tutte le famiglie con figli. L’importo varia in base a diversi fattori, come l’Isee eventualmente presentato presentato dal nucleo familiare del figlio beneficiario, l’età dei figli a carico ed altri elementi. Chi non presenta l’Isee, percepirà comunque l’Assegno Unico ma con l’importo più basso di 57,50 euro.

Da luglio però cambia tutto. La decisione dell’Inps (circolare Inps n.92 del 2025), infatti, spiazzerà molti cittadini perché, a partire da questo mese, gli importi dell’Assegno Unico aumenteranno dello 0,8% per effetto della perequazione automatica basata sull’indice Istat dei prezzi al consumo.

L’Inps erogherà l’Assegno Unico con i nuovi importi a partire dal giorno 20 (come ogni mese), per le famiglie senza variazioni nello stato familiare, e in date successive per chi ha comunicato modifiche, come la nascita di un figlio. I nuovi importi riguardano i seguenti nuclei familiari:

con maggiorenni inabili diversi dai figli

con coniugi senza figli in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile

monoparentali (con richiedente celibe

ubile, separato\a, divorziato\a, vedovo\a, abbandonato\a, straniero\a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato) senza figli, in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile

senza figli (solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote) in cui non siano presenti componenti inabili

monoparentali (con richiedente celibe

ubile, separato\a, divorziato\a, vedovo\a, abbandonato\a, straniero\a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato) senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote, in cui non siano presenti componenti inabili

senza figli, solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote, in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile

monoparentali (richiedente celibe

ubile, separato\a, divorziato\a, vedovo\a, abbandonato\a, straniero\a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato) senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote in cui solo il richiedente sia inabile

Insomma, questa decisione dell’Inps è una bellissima novità per tanti cittadini che avranno un Assegno Unico più ricco a luglio.