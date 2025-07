Lorenzo Insigne può realmente tornare in Serie A. L’ex capitano del Napoli sembrerebbe nei piani di un club a sorpresa.

L’estate 2025 per il calcio italiano sembra essere quella dei grandi ritorni. Ovvero di calciatori che hanno lasciato in passato il nostro campionato di Serie A, ma che ora sono pronti a tornare per una seconda chance. Basti pensare ad Edin Dzeko che ha firmato con la Fiorentina oppure Ciro Immobile che si rivedrà in A con il Bologna.

Forse è il segnale di un calcio, quello nostrane, che vive poco sulle idee innovative e preferisce andare su strade già percorse e conosciute. Questo anche a causa dell’assenza di club che si possono permettere grosse spese sul mercato, al contrario della maggior parte dei club di Premier League inglese.

Un altro calciatore italiano, pronto a ripresentarsi in Serie A dopo diversi anni di assenza, sembra essere Lorenzo Insigne. Ex capitano del Napoli, campione d’Europa nel 2021 con la Nazionale italiana ma da diverso tempo emigrato al Toronto FC, nota franchigia della MLS americana. Il suo trasferimento a parametro zero fece scalpore, poiché a 31 anni Insigne decise di lasciare la sua città e la fascia da capitano per motivi più economici che tecnici.

Insigne, idea a sorpresa per il suo futuro: ci pensa il Sassuolo

Insigne ha visto scadere a giugno il suo contratto con il Toronto. L’intenzione del napoletano è quella di tornare in Italia, per terminare la carriera proprio nel paese natale, in una squadra che gli dia ancora fiducia e spazio nonostante i tre anni lontano dal calcio che conta.

Nelle ultime settimane si è parlato con forza dell’ipotesi Lazio. Insigne ritroverebbe nella capitale mister Maurizio Sarri, forse l’allenatore che ha fatto rendere al meglio l’ex numero 24 del Napoli, proprio durante il suo periodo in azzurro. Un’opzione per il momento solo accennata, visti i problemi della Lazio con l’indice di liquidità ed una rosa ancora troppo da sfoltire e sistemare.

In attesa di capire se la Lazio possa realmente essere un’opzione, l’ex calciatore Massimo Orlando, intervenuto a TMW Radio, ha lanciato l’ultima soluzione fattibile per il futuro di Insigne: “Lo vedrei bene al Sassuolo per rilanciarsi. Quella è una piazza che non ti mette pressione, avrebbe tutto il tempo di rinascere e tornare decisivo”.

Insigne dunque può diventare un’ipotesi concreta per il Sassuolo, tornato in Serie A dopo l’anno di purgatorio in cadetteria. La società neroverde è solitamente più attratta da colpi di prospettiva, ma l’idea di avere sulle corsie d’attacco il tandem Berardi-Insigne (entrambi campioni d’Europa con l’Italia) potrebbe stuzzicare non poco il direttore generale Carnevali. Una decisione verrà presa per il futuro dello Scugnizzo nelle prossime settimane.