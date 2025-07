È di nuovo allarme per i consumatori che non dovrebbero mai bere quest’acqua dato che è la più contaminata di tutte.

In estate gli esperti di nutrizione consigliano di bere almeno due litri di acqua al giorno per reintegrare i liquidi persi con la sudorazione. In commercio esistono tanti tipi di acqua che, a differenza di quanto si creda, non sono tutte uguali come si crede.

E così è arrivato un nuovo allarme della salute che sconsiglia di bere quest’acqua dato che è la più inquinata di tutti. Ecco di quale si tratta.

Qual è l’acqua più inquinata di tutte

In estate è ancora più importante bere acqua per reintegrare i liquidi persi con la sudorazione. In commercio esistono tanti tipi di acqua ma non tutte sono uguali. Infatti ci sono quelle “buone” e quelle che invece possono fare male.

E così è arrivato un nuovo allarme della salute che sconsiglia di bere questa acqua che è la più inquinata di tutte: si tratta dell’acqua delle fontanelle. Infatti da un’analisi è contaminata con Pfas. È emblematico l’episodio che è accaduto a 100 persone che hanno partecipato a una manifestazione podistica in nord Italia: queste sono rimaste intossicate per aver bevuto acqua da alcune fontanelle posizionate lungo il percorso.

In seguito si è scoperto che le fontanelle erano private e non collegate all’acquedotto comunale e che, probabilmente, erano state contaminate dalla pioggia. Tuttavia questo ha riportato l’attenzione sulla scarsa qualità dell’acqua delle fontanelle, che tutti sono abituati a bere.

In tanti, specie in estate quando finiscono le loro provviste di acqua, riempiono borracce e bottiglie dalle fontanelle, ma sarebbe meglio non farlo. Infatti da uno studio è emerso che l’acqua delle fontanelle di 10 comuni italiani sono contaminate con Tfa, una sostanza idrorepellente e termo-resistente che viene usata negli imballaggi industriali, che è stata associata ad un alto rischio di malattie della tiroide e del fegato, obesità, problemi di fertilità e tumori.

Il più alto tasso di contaminazione da Tfa è stato rilevato alla fontanella della casa dell’acqua di Torino. Subito dopo si sono piazzate l’acqua delle fontanelle di piazza della Repubblica a Firenze e Paesana, vicino Cuneo. È risultata inquinata anche la fontanella di Luserna San Giovanni. La meno contaminata, invece, è l’acqua della fontanella di piazza Duca d’Aosta di Milano.

Dunque, sarebbe sempre meglio non bere quest’acqua, perché potrebbe essere molto inquinata e dunque pericolosa per la salute.