Il clima estremo degli ultimi tempi può uccidere: attenzione a questi sintomi che possono causare la morte. Ecco che cosa ha rivelato l’esperto.

Questa estate ci sta abituando a temperature davvero alte sin dai primi di giugno. Si può dire che è stata un’estate più calda delle precedenti, forse una delle più calde, e probabilmente la situazione è destinata a peggiorare nel corso degli anni. Gli esperti hanno lanciato l’allarme per questo clima così estremo.

Inoltre hanno suggerito di prestare attenzione ad alcuni sintomi che possono presagire persino la morte. Ecco che cosa ha rivelato l’esperto.

Nuovo allarme clima: cosa sta succedendo

4 persone sono morte in Florida nel 2025 a causa di un’infezione sostenuta da un batterio chiamato Vibrio vulnificus, il cosiddetto batterio mangiacarne. Una situazione sempre più preoccupante che ha spinto in molti a parlare di “allarme clima”.

A tal proposito l’infettivologo Matteo Bassetti ha spiegato che questo batterio rappresenta una minaccia crescente per l’uomo, anche a causa del cambiamento climatico. Il primario del Policlinico San Martino di Genova ha rivelato che il Vibrio vulnificus provoca delle infezioni gravissime a carico della pelle, penetrando attraverso le ferite. Addirittura può comportare infezioni tali da richiedere l’amputazione.

A volte nemmeno l’amputazione è sufficiente e si può arrivare alla morte. Bassetti ha spiegato anche che questo batterio è arrivato a noi uomini attraverso l’acqua salmastra a causa dei cambiamenti climatici: gli uragani e le tempeste, ad esempio. Ha continuato dicendo che dall’acqua salmastra può arrivare ad esempio, attraverso una ferita a un piede, a una gamba o a un braccio e quindi penetrare nell’organismo e sostenere questa grave infezione.

Non solo ma il Vibrio vulnificus può anche arrivare dal cibo, come molluschi o ostriche. L’esperto ha infine detto: “Nella maggioranza dei casi fortunatamente non provoca un quadro aggressivo, semplicemente diarrea, vomito, quindi problemi gastroenterici, però in alcuni casi purtroppo è causa di infezioni davvero impegnative e mortali. Ma questo è il frutto dei cambi climatici“.

Insomma non sempre il Vibrio vulnificus è letale, per fortuna, ma è facile esserne infettati tramite l’acqua salmastra oppure il cibo che mangiamo. Purtroppo, però, i cambiamenti climatici lo stanno facendo mutare e può dunque causare anche dei morti, come è successo in Florida dove, solo nel 2025, sono morte 4 persone a causa di questo batterio mangiacarne.