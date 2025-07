Le braccia ad ali di pipistrello possono creare disagio in tante donne che si vergognano ad andare in spiaggia. Ecco il trucco per ridurle subito.

L’agognata prova costume è arrivata e purtroppo tanti uomini e tante donne si sentono a disagio ad andare in spiaggia perché non sono riusciti a smaltire i kg di troppo, a ridurre il grasso, la cellulite e le smagliature. A tutto questo si aggiunge anche un altro problema estetico molto sentito, vale a dire le braccia ad ali di pipistrello.

Questo è un problema molto sentito da tante donne e che si caratterizza per un eccesso di pelle, che appare più lunga e larga proprio sotto le braccia. Magari questa è anche la conseguenza di un dimagrimento eccessivo. Ma ciò che vale la pena sottolineare è che non serve sfiancarsi in palestra per ridurle. In realtà, con un poco di costanza e il trucco giusto, è possibile farle sparire da soli a casa. Ecco come.

Come far sparire le braccia ad ali di pipistrello

Chi l’ha detto che per far sparire le braccia ad ali di pipistrello bisogna sfiancarsi in palestra? Basta un po’ di costanza e di buona volontà, anche in estate, per ridurle e tonificare le braccia, mostrandole dunque con orgoglio quando si esce con qualcosa di più scoperto oppure in spiaggia.

Infatti si può agire su questo inestetismo con 3 esercizi mirati, facili da fare a casa. Le flessioni possono risultare molto efficaci, ma in questo caso il focus deve essere posto sulle braccia. In genere le flessioni servono per allenare petto, spalle e tricipiti. In questo caso invece agiranno sui bicipiti. Bisognerà dunque assumere la posizione del plank con le mani allineate alle spalle.

Quando ci si abbassa, tenere i gomiti vicini al corpo e spingere con forza per tornare alla posizione di partenza. Poi si possono eseguire le trazioni con presa supina con un bilanciere orizzontale. Per prima cosa impugnare il bilanciere con i palmi delle mani rivolti verso di sé e alla larghezza delle spalle. Poi, sollevare il mento fino a superare la sbarra e abbassarlo lentamente fino a distendere completamente le braccia.

Infine, il terzo esercizio per ridurre le braccia ad ali di pipistrello è il curl a corpo libero che si esegue sedendosi sul pavimento con le gambe distese e posizionando le mani dietro la schiena con le dita rivolte verso il corpo. Sollevare quindi i fianchi finché le braccia non sono parallele al pavimento. A questo punto piegare i gomiti per abbassare i glutei ed estenderli per tornare alla posizione di partenza.

Dunque basta davvero un po’ di costanza e di forza di volontà per rassodare le braccia e dire addio all’inestetismo delle braccia ad ali di pipistrello.