WhastApp non funziona più, utenti colti di sorpresa: tagliati fuori

Molti utenti sono rimasti sbigottiti nel sapere che WhatsApp non funziona più e che sono stati tagliati fuori dalla famosa app di messaggistica istantanea.

WhatsApp è una delle app più amate e usate nel mondo per comunicare in maniera istantanea con amici e parenti, vicini e lontani. La utilizzano sia coloro che hanno smartphone Android che iPhone e anche la versione web è molto utilizzata. Questa app consente di mandare non solo messaggi di testo ma anche foto, video, audio, note audio, note video e documenti, e di abbellire il proprio stato con foto, video e scritte.

Per molti utenti è una app davvero irrinunciabile però molti saranno rimasti di stucco nel sapere che non funziona più e che sono stati tagliati fuori da questa app di messaggistica istantanea. Ecco perché.

WhatsApp non funziona più per questi utenti

Usando normalmente il proprio smartphone, come ogni giorno, tanti utenti sono rimasti di sasso nello scoprire che WhatsApp non funziona più. Una terribile notizia per tutti coloro che sono stati abituati ad usare questa famosa app di messaggistica istantanea da anni per scambiare messaggi, foto, video, audio con amici e parenti, vicini e lontani.

Infatti dal primo giugno 2025 l’app di WhatsApp non funziona più su alcuni dispositivi Android e iPhone, che non soddisfano più i nuovi requisiti minimi di sistema. In pratica, per continuare ad usare questa app, è necessario avere un dispositivo con almeno iOS 15.1 o Android 5.0.

Dunque non potranno usare più WhatsApp coloro che hanno un iPhone 5s, un iPhone 6 e un iPhone 6 Plus. Per WhatsApp questi dispositivi hanno sistemi operativi obsoleti e poco utilizzati e quindi, nell’ambito della manutenzione annuale, chi ha questi device non potrà più usare l’applicazione, perché non supportano le funzionalità necessarie per farla funzionare bene e non ricevono più aggiornamenti di sicurezza.

Quindi chi ha questi dispositivi e anche device Android con sistema operativo antecedente ad Android 5.0 non potranno più usare WhatsApp. Per continuare a mandare messaggi istantanei ed altre risorse, sarà necessario acquistare un dispositivo con sistema operativo più aggiornato. Dal Team comunque stanno lavorando anche all’app ufficiale per iPad, sempre più richiesta dagli utenti.

Questo a conferma di quanto le esigenze degli utenti che usano l’app di messaggistica istantanea ogni giorno siano sempre molto prese in considerazione e delle funzionalità che vengono aggiunte in maniera periodica all’applicazione.