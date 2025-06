Un Posto al Sole, addio improvviso alla soap di Rai 3: telespettatori distrutti

I telespettatori sono distrutti per l’addio improvviso di un personaggio molto amato di Un Posto al Sole.

Se c’è una soap opera che tiene incollate tantissime persone ogni giorno alla televisione quella è Un Posto al Sole. Ogni sera alle 20:50 su Rai 3 c’è l’appuntamento consueto con questa fiction che va in onda ormai da quasi 30 anni. Fra storie d’amore, intrighi e tematiche attuali, è uno spaccato della società di oggi e per questo piace molto.

Chiaramente, in base alle esigenze della trama, qualche personaggio inevitabilmente va via dalla soap mentre altri decidono autonomamente di dire addio. Come in questo caso che ha lasciato i telespettatori distrutti.

L’addio improvviso ad Un Posto al Sole

I telespettatori che seguono Un Posto al Sole sono abituati a pensare ai personaggi di questa fiction come a dei membri della propria famiglia. Ormai la fiction fa compagnia il pubblico da quasi 30 anni ed è normale ritrovare ogni sera dei volti che ormai sono diventati familiari.

Così, è davvero triste quando qualcuno va via dal cast come è successo con Claudia Ruffo, che per anni ha interpretato Angela Poggi nella famosa soap opera di Rai 3. Intervistata a La Volta Buona da Caterina Balivo, l’attrice ha raccontato della sua storia d’amore e del matrimonio con Rocco Pierri celebrato il 25 maggio 2025 presso il Municipio di Capri.

Questo è il suo secondo matrimonio della donna dopo quello con Mario Cirino Pomicino nel 2013, con cui ha avuto la figlia Ginevra nel 2014. Tutti sono molto felici per questa immensa gioia nella vita privata dell’attrice ma un po’ meno per l’addio ad Un Posto al Sole dove ha interpretato Angela Poggi dal 1996 al 2005.

Dopo 2040 puntate, l’attrice ha abbandonato la soap e di questa scelta ha parlato così a Fanpage: “Dopo tanto tempo entri in un meccanismo dove ogni tanto, sia per noi attori che per esigenze di produzione, è normale fermarsi. È giusto anche il volersi tenere liberi, per poter mettere in pratica qualcosa che sia solo tuo. È un’esigenza che non tutti hanno, a me è successo e l’uscita di scena di ottobre risponde sia ad una mia scelta che ad un ragionamento fatto con la produzione. Un tacito accordo.”

Dopo quella esperienza, è entrata nel cast della serie tv Orgoglio, in cui ha interpretato Celeste Dubois. Nel 2006 ha interpretato Daria nel cortometraggio Due. L’anno successivo è stata Sara Polimenti nella seconda stagione della serie TV, Gente di mare. Poi è tornata in Un Posto al Sole nel 2010, fino al 2023, anno in cui ha abbandonato nuovamente la soap, con grande dispiacere del pubblico che però ha probabilmente intuito la voglia di Claudia Ruffo di staccare un po’ da quel personaggio ed interpretarne altri.

Infatti nel 2011 ha partecipato al film Tatanka, ispirato a un racconto di Roberto Saviano, nel ruolo di Luisella mentre nel 2014 è stata Silvia Maccari nella seconda stagione della fiction di Rai 1 Il restauratore. Insomma, Claudia Ruffo ha detto addio ad Un Posto al Sole da qualche anno ma è ancora nel cuore di tanti telespettatori che sperano magari di rivederla nella soap di Rai 3.