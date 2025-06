La Lazio potrebbe trovare il sostituto di Castellanos praticamente a costo zero. Una ex stella del Real Madrid è nel taccuino di Sarri.

C’è grande aspettativa e curiosità tra i tifosi della Lazio per il Sarri-bis. Ovvero per il ritorno, fino a qualche mese fa davvero inaspettato, del noto tecnico toscano sulla panchina biancoceleste. Sarri si era lasciato non benissimo con il club nel 2024, dimettendosi anche per ragioni personali, ma è stato convinto a riprovarci in vista della prossima stagione.

In attesa di capire come e quando la società di Claudio Lotito risolverà il problema relativo all’indice di liquidità, che da Formello garantiscono sia molto meno grave del previsto, si comincia a parlare di rinforzi. Per dare al tecnico la possibilità di rimettere in moto il sarrismo, la Lazio dovrà garantirgli quei 3-4 innesti ideali al suo schema offensivo e moderno.

Molto dipenderà anche dalle uscite e dunque dalle cessioni eccellenti. A detta di Lotito, il club ha già ricevuto diverse proposte per i suoi gioielli. Ma uno di quelli che potrebbe realmente essere ceduto è il Taty Castellanos, l’argentino che ha convinto a metà nel ruolo di centravanti titolare.

Se parte Castellanos la Lazio vira su Jovic: occasione low-cost per l’attacco

Castellanos viene valutato tra i 30 ed i 40 milioni di euro dalla Lazio, che si conferma una delle botteghe più care in Serie A. Un’eventuale cessione dell’ex Girona potrebbe garantire alla squadra di Sarri di fare mercato e dunque di rinforzare anche altri reparti.

Ma chi sostituirebbe il Taty al centro dell’attacco laziale? Un’opzione low-cost comincia a farsi strada in queste ore. La Lazio starebbe osservando anche il mercato dei parametri zero e nella lista del d.s. Fabiani sarebbe finito anche il nome di Luka Jovic. L’attaccante serbo classe ’97 si sta svincolando per scadenza di contratto dal Milan ed è pronto ad una nuova avventura altrove.

A Jovic piacerebbe restare in Serie A e la Lazio potrebbe pensare seriamente a questo colpo a costo zero, accaparrandosi un attaccante con il fiuto del gol e con una buona esperienza internazionale. Al Milan si è saputo ritagliare il proprio spazio, anche se spesso come attaccante utile in corso d’opera. Il 27enne serbo vanta anche una parentesi al Real Madrid, dove però non ha trovato stimoli né prestazioni rilevanti.

Jovic ha giocato nel Milan nelle ultime due stagioni, realizzando 13 reti ufficiali in 44 presenze. Dati non clamorosi, ma che diventano molto positivi guardando il minutaggio del serbo, che ha segnato tanto in rapporto ai minuti disputati. Se dovesse sbloccarsi la cessione di Castellanos (che piace in Liga e Premier), la candidatura di Jovic sarebbe da non sottovalutare dalle parti di Formello.