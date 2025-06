Tutti da Ikea, la protagonista indiscussa dell’estate è in offerta: risparmi quasi 40 euro

Da Ikea è attualmente in offerta la protagonista indiscussa dell’estate che si può acquistare con 40 euro di sconto.

Ikea è senza dubbio il punto di riferimento per chi voglia arredare con stile e personalità la propria casa senza spendere molto. Qui si trovano mobili e complementi di arredo per ogni stanza: dalla cucina al soggiorno passando per il salotto, la camera da letto, le camerette, il bagno, il giardino.

Attualmente è in offerta la protagonista indiscussa dell’estate che, chiunque vorrà, potrà portarsi a casa con uno risparmio di ben 40 euro (ma bisogna sbrigarsi perché sta andando a ruba!). Ecco di cosa si tratta.

La protagonista dell’estate in offerta da Ikea

Da Ikea è in vendita quella che è senza dubbio la protagonista di questa estate: un oggetto che conquisterà tutti e che farà un figurone nella propria casa. Si tratta della poltrona ÖNNESTAD.

È una poltrona di carattere e con grande personalità. Per realizzarla c’è stata molta ricerca dei materiali e, il suo design che cattura lo sguardo, è frutto di una grande storia. Infatti si trovava nel catalogo Ikea sin dal 1972 con il nome della serie GOGO. All’epoca era descritta come una struttura fatta di “tubi dalla forma divertente con morbidi cuscini“.

Oggi invece si chiama ÖNNESTAD e riprende naturalmente alcuni elementi storici della vecchia poltrona ma adattati alle esigenze attuali. La strutturale tubolare, ad esempio, adesso è in acciaio ad alta resistenza, più leggero e sostenibile. Così, la presenza di metallo è stata ridotta del 50% rispetto alla poltrona Gogo.

Oltre alla struttura, catturano subito l’occhio i colori: c’è la versione Radbyn bianco/verde che richiama l’estate e la sua spensieratezza, rendendola di fatto la protagonista di questa stagione. Infatti sarà un complemento di arredo perfetto per tutta la casa: si potrà posizionare negli ambienti moderni per portare quel tocco di vintage che non guasta mai.

In spazi monocromatici, porterà colore mentre in un salotto, anche di piccole dimensioni, sarà l’elemento vivace. È dunque molto versatile e piena di stile ed è anche confortevole grazie ai cuscini morbidi. Come se non bastasse è scontata del 34%, quindi costa solo 65 euro (invece che 99 euro), per questo è probabile che andrà a ruba perché nessuno vorrà farsi scappare di avere un pezzo di arredo così particolare in casa, che sarà sicuramente protagonista dell’estate.