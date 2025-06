Nel weekend saranno chiuse tutte queste strade a Roma e la viabilità sarà stravolta per 2 giorni. Ecco cosa sapere.

Chi vive a Roma sa quanto il traffico possa essere intenso, specie nelle ore di punta. Lo sanno bene anche i tanti turisti che giungono nella città eterna. Per questo, per limitare questo fenomeno, si consiglia di usare i mezzi pubblici, che comunque permettono di raggiungere tutti i punti di interesse della Capitale.

In tutto questo caos generale, che vivono cittadini e non a Roma, ci si mettono anche eventuali chiusure di strade molto importanti. Ad esempio durante il weekend la viabilità a Roma sarà stravolta con molte strade chiuse. Ecco cosa sapere per non trovare disagi durante i propri spostamenti.

Le strade chiuse a Roma nel weekend

Stravolta la viabilità di Roma per 2 giorni: nella Capitale molte strade saranno chiuse e, per evitare disagi, è meglio informarsi su quello che accadrà nel weekend.

Infatti durante le serate di venerdì 27 giugno e di sabato 28 giugno ci saranno i concerti di Vasco Rossi allo stadio Olimpico. Di conseguenza molte strade verranno chiuse e la viabilità stravolta. Per esempio, già a partire dalle 17 di venerdì sera, chiuderà via dei Cerchi.

Dalle 20, le chiusure si estenderanno in via del Circo Massimo (direzione e verso da Porta Capena a via della Greca); piazzale Ugo La Malfa (da Porta Capena a via della Greca); via della Greca (verso via Santa Maria in Cosmedin); via dell’Ara Massima di Ercole. Dalle 21, le chiusure su via del Circo Massimo, piazzale La Malfa e via della Greca diventeranno integrali.

Inoltre sarà chiusa anche via delle Terme Deciane. Per quanto riguarda i mezzi pubblici, saranno deviati i bus dei collegamenti 81, 118, 160, 628, 715 e nMC. Nelle giornate di venerdì e sabato saranno poi previsti divieti di sosta e fermata, con possibili chiusure, in via Morra di Lavriano, viale dei Gladiatori, piazza Lauro de Bosis e piazzale della Farnesina, via Alberto Blanc, via Tommaso Tittoni, viale Paolo Boselli e viale della Macchia della Farnesina, piazzale e lungotevere Diaz, via Mario Toscano, via Salvatore Contarini, largo Ferraris IV, viale dello Stadio Olimpico e via Edmondo De Amicis, via del Campeggio, piazzale dello Stadio Olimpico, i lungotevere Fellini e Cadorna, viale Antonino di San Giuliano, viale Giuseppe Volpi, via Colli della Farnesina, Ponte Duca D’Aosta.

I divieti di sosta in viale della XVII Olimpiade, via Austria, via Belgio, via Svezia, via Norvegia e via Dorando Pietri, piazzale Clodio e largo Livatino, permetteranno di parcheggiare agli spettatori con biglietti per il concerto. Poi, durante il deflusso degli spettatori dallo stadio, sono previste temporanee chiusure e modifiche alla viabilità su lungotevere Diaz, via del Foro Italico e viale Boselli. Possibili ulteriori, temporanee chiusure in viale Angelico, lungotevere Fellini e Cadorna, lungotevere Della Vittoria e Oberdan, via Morra di Lavriano, Ponte Duca D’Aosta, piazza Lauro De Bosis, circonvallazione Clodia e via Corridoni.

Chiunque voglia raggiungere lo stadio, vista la viabilità stravolta a Roma nel weekend, potrà farlo con 18 collegamenti dei mezzi pubblici che servono l’area, vale a dire i numeri 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911, 982. Infine, si ricorda che venerdì e sabato le ultime corse delle metropolitane dai capolinea saranno all’1,30 di notte. Sulla linea C, per i lavori di prolungamento del tracciato, dalle 21 bus al posto dei treni.