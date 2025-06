In questo giorno il trasporto ferroviario e pubblico si fermerà per 24 ore. Ecco cosa sapere per spostarsi agevolmente nonostante lo stop previsto.

Uno stop del trasporto ferroviario e pubblico può generare gravi disagi in ogni momento dell’anno ma soprattutto in estate, quando fa caldo e c’è maggiore spostamento di gente. Non solo bisogna considerare i cittadini locali, ma anche i turisti. Per questo, quando fra qualche giorno si fermerà tutto per 24 ore, molte persone potrebbero avere dei problemi.

Infatti per un’intera giornata il trasporto ferroviario e pubblico si fermerà e di conseguenza chiunque si sposti utilizzando questi metodi per andare a lavoro, all’università, per svolgere commissioni o anche per turismo, potrebbe non avere il supporto giusto per muoversi. Ecco dunque le informazioni da conoscere per spostarsi agevolmente nonostante lo stop previsto.

Il giorno dello stop del trasporto ferroviario e pubblico per 24 ore

Fra qualche giorno ci sarà uno stop del trasporto ferroviario e pubblico (bus, tram e metro) che provocherà non pochi disagi per quanti utilizzano questi mezzi per spostarsi. Infatti per 24 ore questi mezzi si fermeranno e dunque chiunque abbia intenzione di prenderli per muoversi o per partire per un fine settimana, potrebbe avere problemi.

Lo stop del trasporto ferroviario e pubblico è previsto per il 20 giugno per 24 ore per lo sciopero proclamato dalle sigle di base Usb, Cub e Sgb. Sul sito dell’Usb si legge anche il motivo della mobilitazione, vale a dire per protestare “contro il genocidio a Gaza” e contro il governo Meloni che “continua a girarsi dall’altra parte di fronte ad un genocidio conclamato ed ormai sfacciatamente rivendicato dal governo Netanyahu“.

La mobilitazione interesserà anche Roma, in particolare le reti gestite da Atac e Cotral. Tuttavia, per tranquillizzare i passeggeri, è bene ricordare che verranno garantite le fasce di garanzia da inizio servizio alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Le metro rimarranno aperte ma, sempre per il 20 giugno, potrebbero essere messe a rischio alcune corse. Inoltre, anche i bus e i tram di superficie potrebbero subire modiche di orario o cancellazioni.

Per quanto riguarda la rete gestita da Cotral, potrebbero essere a rischio le corse dei bus regionali, della ferrovia Roma Nord e della ferrovia Metromare (ex Roma Lido). Lo stop interesserà anche il trasporto ferroviario: in questo caso lo sciopero comincerà dalle 21 di giovedì 21 giugno e durerà fino alla stessa ora del giorno dopo. Tuttavia, anche in questo caso saranno garantiti i treni minimi essenziali, vale a dire dalle 6:00 del mattino alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00.