I fan sono disperati per ciò che sta succedendo al loro amato Stefano De Martino. Adesso sembra che sia finita davvero: ecco cosa sta accadendo.

Ne è passata di strada da quando Stefano De Martino era un allievo della scuola di Amici e da quando in molti lo conoscevano solo come fidanzato o ex di Belen Rodriguez. Ormai è un conduttore molto apprezzato che ogni sera fa grandi ascolti con la trasmissione che conduce, Affari Tuoi, come degno erede di Amadeus e degli altri suoi predecessori al timone di questo gioco molto amato di Rai Uno.

Insomma, De Martino regala ogni sera un momento di spensieratezza con la sua simpatia e umiltà. Infatti, nonostante il successo, è sempre rimasto un ragazzo con i piedi per terra. Purtroppo, però, con grande dispiacere dei fan, adesso è finita davvero per lui. Ecco cosa sta accadendo all’amato conduttore campano.

È finita davvero per Stefano De Martino

Stefano De Martino è un conduttore molto apprezzato: Affari Tuoi presentato da lui è un successo di pubblico e di critica (positiva, ovviamente), visto il suo stile simpatico e divertente di presentazione. Eppure, i suoi fan sono disperati per quello che sta succedendo.

Affari Tuoi chiude, ma ovviamente solo per l’estate. Domenica 29 giugno, infatti, verrà mandata in onda l’ultima puntata del gioco dei pacchi. A partire da lunedì 30 giugno, infatti, l’ex ballerino di Amici passerà la palla a Techetechetè, in onda sempre su Rai Uno allo stesso orario. Il programma di video frammenti presi dalle Teche Rai è un appuntamento consueto dell’estate a partire dal 2012, ed è anche molto apprezzato, soprattutto dai più nostalgici.

Dunque, anche se fino a qualche tempo fa si vociferava di un possibile prolungamento di Affari Tuoi fino a metà luglio, non sarà così, perché a fine giugno chiuderà i battenti per riprendere poi in autunno durante la nuova stagione televisiva. Insomma, a partire da lunedì 30 giugno torna Techetechetè con una puntata omaggio dedicata a Topo Gigio, che è persino comparso in una serata dell’ultima edizione del Festival di Sanremo al fianco di Lucio Corsi nella puntata dei duetti e durante l’Eurovision Song Contest.

Nella prima puntata di Techetechetè Topo Gigio ripercorrerà i tormentoni che negli ultimi quarant’anni dominavano le classifiche proprio il 30 giugno. Niente paura per i fan di De Martino, perché tornerà fra qualche mese con Affari Tuoi.