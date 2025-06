Nessuno se l’aspettava, ma Jannik Sinner ha deciso di stupire tutti prendendo una strada nuova di zecca e dicendo sì alla proposta.

C’è grande attesa per quello che sarà il prossimo ed imminente grande torneo internazionale di tennis. Ovvero l’evento di Wimbledon, uno degli iconici tornei del Grande Slam che comincerà ufficialmente dal 30 giugno prossimo e vedrà la partecipazione dei migliori al mondo.

Jannik Sinner è l’uomo sotto osservazione, visto che viene da una batosta decisamente fragorosa, la sconfitta nell’infinita gara contro Carlos Alcaraz, ultimo atto del Roland Garros. Il fuoriclasse altoatesino ha avuto l’occasione di vincere e portarsi a casa il trofeo da Parigi, ma ha sprecato le chance decisive consentendo la rimonta al rivale spagnolo.

Per rigenerarsi, Sinner approfitterà del torneo ATP 500 di Halle, in Germania, dove ha incominciato con il piede giusto battendo al primo turno il padrone di casa Hanfmann. La speranza per i tifosi italiani è quella di rivedere immediatamente uno Jannik rigenerato, capace di lasciarsi alle spalle la delusione del Roland Garros.

Sinner, ufficiale la partecipazione al doppio misto degli US Open: ecco con chi giocherà

Intanto, in attesa dei grandi tornei di inizio estate, Jannik Sinner ha preso una decisione sorprendente che sicuramente incuriosirà i suoi tanti tifosi. Il numero 1 del ranking ATP prenderà parte ad agosto agli US Open 2025 Mixed Doubles Championship, un evento nuovo di zecca presso l’USTA Billie Jean King National Tennis Center di New York.

Si tratta di una manifestazione di doppio misto, voluta e creata dagli organizzatori dell’US Open classico, che avrà luogo il 19 e 20 agosto, come antipasto del torneo di Flushing Meadows. All’evento parteciperanno quasi tutti i migliori tennisti del momento, sia del circuito maschile che femminile.

Sinner, che sta riprendendo confidenza con il doppio, si è iscritto ai Mixed Doubles di New York in coppia con la statunitense Emma Navarro, attuale numero 9 del ranking WTA. Tra le sedici coppie che daranno vita a questo nuovo torneo sono presenti anche altre stelle azzurre: Jasmine Paolini farà coppia con Lorenzo Musetti, così come Sara Errani ed Andrea Vavassori, provenienti dal successo nel doppio misto al Roland Garros.

Oltre al tandem Sinner-Navarro, da tenere d’occhio ci sarà una coppia molto particolare, quella formata da Carlos Alcaraz, rivale numero 1 di Jannik in questo momento, e la stella ‘cadente’ Emma Raducanu, la talentuosa britannica che dopo aver vinto a sorpresa gli US Open nel 2021 si è un po’ persa per strada. Occhi anche sui tandem Djokovic-Danilovic, Dimitrov-Sabalenka e la coppia (anche nella vita sentimentale) Tsitsipas-Badosa.