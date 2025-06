Non finiscono i colpi di scena relativi a Jannik Sinner. Dopo le decisioni shock sul suo staff tecnico arrivano dichiarazioni piuttosto dure.

Momento davvero delicato quello che sta vivendo Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, considerato tra i migliori al mondo in questo periodo, viene da alcuni risultati che emotivamente lo hanno senza dubbio provato. Basti ricordare la sconfitta in finale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz, una batosta dura per come si era messo il match.

Alla vigilia del torneo di Wimbledon in tanti si aspettano una rivalsa da parte di Sinner, che comunque resta attualmente il numero 1 del ranking ATP. Ma oltre ad una condizione atletica non proprio ottimale, come dimostrato dall’immediato k.o. al torneo di Halle, il classe 2001 è anche al centro delle polemiche per la sua ultima decisione.

Ovvero l’allontanamento dallo staff tecnico di due figure centrali: nei giorni scorsi Sinner ha dato il benservito al preparatore atletico Marco Panichi ed al fisioterapista Ulises Badio. I due sarebbero stati tagliati fuori per divergenze caratteriali e per qualche dichiarazione che Sinner ha considerato fuori posto. Insomma, un altro fulmine a ciel sereno per la serenità di Jannik.

Roddick scettico sulle scelte di Sinner: “Che errore prima di Wimbledon”

Dunque in un momento già delicato, tra il rientro difficile dalla squalifica per doping e le sconfitte recenti che hanno lasciato il segno, Sinner aggiunge questa delicata decisione all’interno del proprio team di lavoro.

Chi non concorda con questa scelta è l’ex tennista Andy Roddick, che all’interno del proprio podcast si è scagliato proprio contro Sinner, anche per le tempistiche sbagliate: “E’ una cosa molto strana quella che ha fatto, soprattutto per il momento in cui è avvenuta. Quando arrivi a Wimbledon non vuoi niente che ti disturbi. Non è una cosa che fai quando stai cercando di vincere per la prima volta a Wimbledon“.

Difficile capire realmente le cause che hanno portato Sinner ad escludere due veterani del tennis e della preparazione come Panichi e Badio. Ma certamente il timing non è dei migliori, con Jannik che si presenterà sull’erba di Wimbledon senza due figure così importanti.

Polemiche e critiche a parte, la parola ora passa al campo. Sinner debutterà a Wimbledon martedì 1 luglio contro un altro azzurro, il giovane pesarese Luca Nardi. L’obiettivo del fuoriclasse di San Candido è quello di arrivare fino in fondo, puntare la finalissima dell’All England, mai raggiunta finora in carriera. Il miglior piazzamento a Wimbledon di Sinner resta la semifinale dell’edizione 2023.