Questi oggetti non andrebbero mai inseriti nella lavatrice: si danneggiano loro stessi e rovinano anche l’elettrodomestico.

La lavatrice è uno strumento essenziale all’interno delle nostre case. Grazie alle sue funzioni, ormai sempre più all’avanguardia, ci permetterà di ottenere un bucato perfettamente pulito ed igienizzato senza alcuna fatica. Basterà semplicemente caricare il cestello, mettere il detersivo scelto e selezionare il programma specifico.

Ovviamente, affinché la lavatrice possa svolgere regolarmente il suo ‘lavoro’ e ci farà ottenere un bucato realmente igienizzato, sarà molto importante che vengano rispettate alcune semplici accortezze. In primis, sarà necessario che anche la lavatrice sia sempre tenuta in ottimo stato e che risulti sempre ben pulita in ogni sua parte. In secondo luogo, si dovrà fare attenzione a cosa si mette al suo interno.

Mai mettere questi oggetti in lavatrice: i danno possono essere anche piuttosto seri

A differenza di quello che si possa pensare, la lavatrice non è di certo indistruttibile e non tutti i capi possono essere inseriti al suo interno. Nello specifico, alcuni indumenti, così come alcuni oggetti non possono affatto essere lavati in lavatrice, i rischi sarebbero troppo alti sia per gli oggetti stessi, che per la lavatrice.

Ma quali sono quindi questi oggetti da non poter mettere in lavatrice? I primi sono sicuramente tutti quei capi o tessuti che presentano decorazioni, strass e perline. Queste, infatti, durante il lavaggio potrebbero staccarsi e rischiare di rompere la lavatrice. Attenzione anche alle scarpe in pelle o sintetiche, in questo caso la pelle potrebbe seccarsi, screpolarsi o deformarsi a causa del trattamento aggressivo della lavatrice. Inoltre, possono rimanere incastrati nel cestello o danneggiare altri capi, causando il malfunzionamento dell’apparecchio.

Massima attenzione anche per quegli oggetti con parti elettroniche, come ad esempio zainetti con luci e batterie o con caricabatterie integrati, che possono sembrare adatti al lavaggio in lavatrice, ma non devono mai essere immersi in acqua. Il contatto con il liquido può causare cortocircuiti, danneggiare i componenti elettronici e, in molti casi, distruggere completamente il dispositivo. Attenzione anche a tutti quei capi che presentano bottoni e cerniere, in questo caso, meglio lavare tutto a mano, oppure in lavatrice ma al rovescio nel caso dei bottini e con cerniera chiusa, per impedire che questa si possa incastrare e creare danni non indifferenti.