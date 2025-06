Attenzione a dove posizioni il ventilatore, soltanto se lo metti in questi punti sentirai subito la differenza e la casa sarà immediatamente più fresca.

Siamo ormai entrati ufficialmente da qualche giorno nella stagione che in molti amano, ossia l’estate e se non ce ne fossimo accorti, le temperature elevate di questi giorni, ci hanno fatto subito rendere conto che anche quest’anno il caldo non scherza. Queste ultime settimane di giugno si sono rilevate già abbastanza roventi e i giorni a seguire non saranno di certo da meno.

Ovviamente, più le temperature esterne saranno elevate e più anche quelle in casa non saranno da meno. Infatti, gli ambienti interni risulteranno piuttosto caldi e spesso si farò davvero fatica a trovare un po’ di sollievo. Ecco perché l’unico modo per rinfrescare casa e noi stessi, è quello di utilizzare strumenti come il ventilatore, che permette di avere un’immediata sensazione di fresco.

Dove posizionare il ventilatore per avere subito una sensazione di fresco

A differenza del condizionatore che immette negli ambienti aria fredda, permettendo così di avere temperature molto più basse rispetto all’esterno, il ventilatore invece permette di sentire un flusso d’aria fresco. Tuttavia, la sua efficacia non sarà quella di avere ambienti freddi, ma semplicemente di avere una sensazione di frescura, evitando così di sudare anche da fermi.

Ovviamente, per poter godere degli effetti del ventilatore, la sua posizione sarà fondamentale. Infatti, più si andrà a posizionare in punti strategici e più si potrà avvertire quella sensazione di fresco. La prima cosa da fare, è assicurarsi che non ci sia nulla ad ostacolare il flusso d’aria. Sistemare il ventilatore in un angolo stretto e magari circondato da mobili, non farà ottenere l’effetto sperato.

Una delle posizioni adatte, sarebbe quella di sistemare il ventilatore davanti a finestre e balconi, soprattutto durante le ore serali. In questo modo, infatti, andrà a catturare l’aria fresca esterna e caccerà fuori quella calda. Alta cosa importante è quella di tenere il ventilatore più alto e non raso terra. Anche in questo caso ci sarà un maggiore circolo d’aria e la sensazione di fresco sarà maggiore. Infine, puntare il ventilatore sulla parete opposta a dove ci troviamo, in questo modo il flusso d’aria viene riflesso e si diffonde meglio nell’ambiente.