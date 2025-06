Come pulire in modo efficace la spazzola, solo così avrai capelli sempre puliti e che non hanno un cattivo odore: ci vuole pochissimo ed il gioco è fatto.

Che sia piccola da borsetta, a denti stretti, a denti larghi o con le setole morbide, la spazzola non può di certo mancare. Un oggetto fondamentale per la cura dei capelli, che permetterà non solo di pettinarli e di sciogliere i nodi, ma anche di creare acconciature che ci permetteranno di avere i capelli sempre in ordine.

Ovviamente, proprio come capita per tutti gli altri oggetti che abbiamo in casa, anche la spazzola a lungo andare diverrà un vero e proprio ricettacolo di sporco. Sebo, capelli, sudore, polvere, sono solo alcune delle cose che si andranno ad accumulare tra le sue setole e che inevitabilmente andranno a finire sui capelli nel momento in cui l’andremo ad usare.

Come pulire accuratamente la spazzola per avere capelli sempre in ordine e ben puliti

Usare per troppo tempo una spazzola sporca, rischia di sporcare i capelli più rapidamente e soprattutto di generare degli odori non proprio gradevoli. Ed ora che il caldo è arrivato, la presenza del sudore non fa altro che complicare ancora di più la situazione. Ecco che quindi, sarà molto importante pulire la spazzola almeno una volta alla settimana per evitare che sporchi i capelli.

Le spazzole per capelli accumulano residui come cellule morte del cuoio capelluto, prodotti per capelli, sebo e talvolta particelle, che verranno inevitabilmente trasferite sui capelli stessi ogni qualvolta si andrà ad utilizzare. Ecco che quindi, una buona pulizia è fondamentale per evitare che questo accada e che i capelli si sporchino troppo in fretta. Ma come fare allora per pulire la spazzola in modo adeguato?

La prima cosa da fare è ovviamente rimuovere tutti i grovigli di capelli che si sono formati tra le setole. Per farlo si potranno usare semplicemente le mani, ma se invece non fosse così semplice, un paio di piccole forbicine faranno sicuramente al caso nostro. Dopo aver rimosso ogni residuo, immergere la spazzola in una soluzione fatta con 500 ml di acqua e 2 o 3 cucchiai di bicarbonato di sodio. Lasciarla in ammollo per circa 30 minuti, dopodiché con un vecchio spazzolino strofinare per rimuovere le ultime impurità. Infine, sciacquarla e lasciarla completamente asciugare. Ed ecco che la spazzola sarà come nuova.