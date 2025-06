“Se non hanno più pane, che mangino brioche”.

Roberto Vannacci, europarlamentare in quota Lega, inizia così il suo intervento in plenaria di fronte a Kaja Kallas, Commissario agli Esteri dell’Unione Europea.

Il tema è il riarmo dell’UE e il prosieguo dell’intervento non meno sarcastico: “Ieri io sono andato a fare la spesa al supermercato. Non l’ho incontrata, signora Kallas. Evidentemente lei e la signora von der Leyen la spesa l’avete fatta fare da qualcun altro. Ma non era un supermercato qualsiasi. Era il Kiel Institute. E sono andato immediatamente nel reparto carri armati e ho trovato un listino prezzo. Il carro tedesco Leopard 2 A8 costa 29 milioni di euro, il carro russo T90 ne costa 4 di milioni di euro e il carro cinese 99 Alfa, ne costa 2,3.

“Poi ho cambiato reparto“, continua Vannacci, “e sono andato al reparto dei semoventi di artiglieria. Il semovente tedesco PZH2000 costa 17 milioni di euro, mentre il semovente coreano K9, appena comprato dalla Polonia, costa 3 milioni di euro, e il semovente russo 2S19 costa 1,5 milioni di euro. Vedete, aumentare la spesa militare al 5% o al 3,5% in queste condizioni di non competitività a livello economico ed energetico non ha alcun senso. Ma queste condizioni non sono cadute dal cielo: sono figlie delle politiche scellerate di questa Europa a trazione socialdemocratica degli ultimi vent’anni che lei, signora Kallas, sostiene, e che la sua Presidente e che la sua Commissione continuano a sostenere”.

“Signora Kallas, ci vada al supermercato ogni tanto e li guardi i prezzi, come fanno tutti i cittadini europei che 250 anni fa non ne hanno voluto sapere di mangiare delle brioche al posto del pane e che oggi non vogliono sentir parlare chi, al posto del pane, vuole dar loro dei cannoni”.