La notizia lascia tutti a bocca aperta: il protagonista è ancora una volta il numero uno al mondo.

Jannik Sinner ancora una volta protagonista, questa volta fuori dal campo. Il numero 1 del ranking Atp, che viene dalla clamorosa eliminazione al secondo turno del Roland Garros e che ora sta preparando Wimbledon in programma dal prossimo 29 giugno, è infatti finito sotto i riflettori per una vicenda molto particolare.

Il Working group small bodies nomenclature (Wgdbn) dell’Unione astronomica internazionale (Iau) ha ratificato l’assegnazione del nome di Sinner a un asteroide che si trova tra Marte e Giove: l’asteroide si chiamerà ufficialmente ‘(120097) Janniksinner’ e ad avanzare questa singolare richiesta sono stati l’astronomo Fabrizio Bernardi e l’astronoma e direttrice dell’Osservatorio di Montelupo Fiorentino, Maura Tombelli, due degli scopritori del piccolo corpo celeste. Ecco quanto ammesso dai due astronomi: “Abbiamo voluto dedicare questo asteroide a Jannik Sinner non solo per le sue vittorie sportive, ma anche per i valori di resilienza, correttezza e assoluta dedizione che esprime sul campo e fuori. Da oggi, la sua grandezza è scritta anche tra le stelle“.