Lionel Messi continua ad aggiornare i libri dei record. Nella vittoria per 2-0 dell’Argentina contro l’Austria ai Mondiali, il capitano dell’Albiceleste ha vissuto una serata dai due volti: prima l’errore dal dischetto, poi una doppietta che gli ha permesso di diventare il miglior marcatore di sempre nella storia dei Mondiali.

Dopo aver fallito un calcio di rigore nelle prime fasi della gara, Messi non si è lasciato condizionare e ha trovato il gol del vantaggio al 38′. Una rete che gli ha consentito di superare il record detenuto da Miroslav Klose. Nel recupero è poi arrivata anche la seconda firma personale, che ha fissato il punteggio sul definitivo 2-0 e consolidato ulteriormente il suo primato. Il tutto a poche ore dal suo 39° compleanno.

Mentre il mondo del calcio celebrava l’ennesima impresa del numero 10 argentino, sui social è diventata virale anche una breve sequenza che ha come protagonista il commissario tecnico Lionel Scaloni.

Le immagini si riferiscono proprio all’azione che porta al primo gol dell’Argentina. A bordo campo, Scaloni nota un giocatore austriaco rimasto a terra e gli fa cenno di rialzarsi mentre l’azione prosegue. Pochi istanti dopo arriva la rete di Messi, ma il ct argentino non si lascia andare a particolari esultanze, mantenendo il suo consueto atteggiamento composto.

Anche dopo il gol, infatti, la sua attenzione sembra rimanere rivolta verso il giocatore avversario ancora a terra. Un dettaglio curioso, accompagnato da un gesto che molti utenti hanno interpretato come un semplice invito a smettere di protestare e a riprendere il gioco.

Una scena che ben rappresenta lo stile di Scaloni: misurato, concentrato e poco incline alle celebrazioni plateali, persino nel momento in cui il suo capitano entra ancora una volta nella storia del calcio mondiale.