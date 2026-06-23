Erling Haaland continua a lasciare il segno ai Mondiali e, ancora una volta, lo fa da protagonista assoluto. Nella notte, l’attaccante della Norvegia ha firmato una doppietta decisiva nel successo per 3-2 contro il Senegal, confermandosi uno dei grandi protagonisti della competizione.

Le telecamere, però, non si sono concentrate soltanto sul numero 9 norvegese. Sugli spalti, infatti, è stata immortalata l’esultanza incontenibile del padre Alf-Inge Haaland, travolto dall’emozione dopo le reti del figlio. Un’immagine diventata rapidamente virale sui social e simbolo di un momento magico per la famiglia Haaland e per tutta la Norvegia.

Con questa nuova doppietta, Erling Haaland sale a quota quattro reti nelle prime due partite del torneo, numeri che certificano un impatto devastante sulla manifestazione. La sua forza fisica, la capacità di attaccare la profondità e il fiuto del gol stanno facendo la differenza, trasformandolo in una delle principali minacce per qualsiasi difesa.

La sua straordinaria partenza ha inevitabilmente acceso la corsa alla classifica marcatori, uno dei temi più affascinanti di questo Mondiale. A contendersi il primato con il centravanti norvegese ci sono infatti altri due giganti del calcio mondiale: Kylian Mbappé e Lionel Messi. Il fuoriclasse francese ha risposto con una doppietta nel netto successo della Francia contro l’Iraq, mentre il campione argentino ha lasciato la propria firma nel successo dell’Argentina, confermandosi ancora una volta decisivo nei momenti più importanti.

Tre stelle, tre leader e una sfida che promette di accompagnare gli appassionati fino alle battute finali dei Mondiali. Se Haaland sembra aver trovato il ritmo giusto per dominare l’area di rigore, Mbappé e Messi non hanno alcuna intenzione di restare a guardare.